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https://arabic.sputniknews.com/20220121/تيك-توك-يختبر-نموذج-اشتراك-مدفوع-يسمح-لصناع-المحتوى-بفرض-رسوم-على-المتابعين-1056796200.html
"تيك توك" يختبر نموذج اشتراك مدفوع يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على المتابعين
"تيك توك" يختبر نموذج اشتراك مدفوع يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على المتابعين
أعلن تطبيق "تيك توك" أنه يختبر نموذج الاشتراك المدفوع الذي يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على الأشخاص لمشاهدة المحتوى الخاص بهم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:37+0000
2022-01-21T10:37+0000
مجتمع
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يبدو أن الاستراتيجية مشابهة لما قام به تطبيق "إنستغرام"، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطلق تجارب مدفوعة لخدمة الاشتراك الخاصة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".لم يقدم "تيك توك"، المملوك لشركة "ByteDance Ltd"، ومقرها بكين، مزيدًا من التفاصيل حول خطط الاشتراك أو التسعير أو الاختبار.قال متحدث باسم الشركة، يوم الخميس: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على عملنا في تيك توك".ارتفعت المنافسة بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها توسيع نطاق جمهورها والحفاظ عليه.يذكر أن أسعار الاشتراكات الشهرية في "إنستغرام" تتراوح من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، كما يمكن لمنشئي المحتوى على "تيوتر" تحصيل 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على محتوى إضافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/قط-روسي-يحقق-أكثر-من-22-مليون-مشاهدة-على-تيك-توك-صور-وفيديو-1056225558.html
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مجتمع

"تيك توك" يختبر نموذج اشتراك مدفوع يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على المتابعين

10:37 GMT 21.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتيك توك
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أعلن تطبيق "تيك توك" أنه يختبر نموذج الاشتراك المدفوع الذي يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على الأشخاص لمشاهدة المحتوى الخاص بهم.
يبدو أن الاستراتيجية مشابهة لما قام به تطبيق "إنستغرام"، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطلق تجارب مدفوعة لخدمة الاشتراك الخاصة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
لم يقدم "تيك توك"، المملوك لشركة "ByteDance Ltd"، ومقرها بكين، مزيدًا من التفاصيل حول خطط الاشتراك أو التسعير أو الاختبار.
قال متحدث باسم الشركة، يوم الخميس: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على عملنا في تيك توك".
ارتفعت المنافسة بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها توسيع نطاق جمهورها والحفاظ عليه.
يذكر أن أسعار الاشتراكات الشهرية في "إنستغرام" تتراوح من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، كما يمكن لمنشئي المحتوى على "تيوتر" تحصيل 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على محتوى إضافي.
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