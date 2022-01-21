"تيك توك" يختبر نموذج اشتراك مدفوع يسمح لصناع المحتوى بفرض رسوم على المتابعين

يبدو أن الاستراتيجية مشابهة لما قام به تطبيق "إنستغرام"، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطلق تجارب مدفوعة لخدمة الاشتراك الخاصة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".لم يقدم "تيك توك"، المملوك لشركة "ByteDance Ltd"، ومقرها بكين، مزيدًا من التفاصيل حول خطط الاشتراك أو التسعير أو الاختبار.قال متحدث باسم الشركة، يوم الخميس: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على عملنا في تيك توك".ارتفعت المنافسة بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها توسيع نطاق جمهورها والحفاظ عليه.يذكر أن أسعار الاشتراكات الشهرية في "إنستغرام" تتراوح من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، كما يمكن لمنشئي المحتوى على "تيوتر" تحصيل 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على محتوى إضافي.
قال متحدث باسم الشركة، يوم الخميس: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على عملنا في تيك توك".
ارتفعت المنافسة بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها توسيع نطاق جمهورها والحفاظ عليه.
يذكر أن أسعار الاشتراكات الشهرية في "إنستغرام" تتراوح من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، كما يمكن لمنشئي المحتوى على "تيوتر" تحصيل 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحصول على محتوى إضافي.