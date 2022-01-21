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https://arabic.sputniknews.com/20220121/خبير-عقود-اقتصادية-بنكهة-سياسية-بين-روسيا-وإيران-1056812759.html
خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران
خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران
نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد" الذي يبث على إذاعة "سبوتنيك": روسيا وإيران توقعان اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة، السعودية تعلن عزمها... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-21T15:37+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران
خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران
وقعت روسيا وإيران مجموعة من الاتفاقات في مجال الطاقة، قال عنها وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، "إنها ستعود بالفائدة على الشعب الإيراني".حول هذا التعاون الروسي- الإيراني، قال الخبير الاقتصادي، حسين موسوي، لـ" قوانين الاقتصاد":لبنان بانتظار الكهرباء الأردنيةيزداد واقع الكهرباء سوءا في لبنان، على أمل توقيع عقد مع الأردن لتزويده بالطاقة الكهربائية، فما المعوقات التي تحول دون توقيع هذا العقد؟عن هذا السؤال، أجاب الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ"قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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راديو, قوانين الاقتصاد, аудио

خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران

15:37 GMT 21.01.2022
خبير: عقود اقتصادية بنكهة سياسية بين روسيا وإيران
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد" الذي يبث على إذاعة "سبوتنيك": روسيا وإيران توقعان اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة، السعودية تعلن عزمها الهيمنة على قطاع الهيدروجين الأخضر، الغاز المصري يصل إلى لبنان والأردن سيزوده بالكهرباء.
وقعت روسيا وإيران مجموعة من الاتفاقات في مجال الطاقة، قال عنها وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، "إنها ستعود بالفائدة على الشعب الإيراني".
حول هذا التعاون الروسي- الإيراني، قال الخبير الاقتصادي، حسين موسوي، لـ" قوانين الاقتصاد":

"هذا التعاون ليس جديدا، ولا يقتصر فقط على الطاقة، مما يدل على أن هناك رغبة حقيقية بين البلدين، للمضي قدما في هذا المسار، أما العقوبات الأمريكية فلن تؤثر على هذه الاتفاقات، لأن روسيا والصين منذ البداية لم تستجيبا للدعوات الأمريكية بشأن مقاطعة إيران، وهذا التوقيع إشارة جديدة على الإصرار بالاستمرار في هذا النهج، ليس فقط اقتصاديا بل سياسيا وأمنيا أيضا، وكذلك هناك توجه لتعزيز دور إيران في منظمة شنغهاي".

لبنان بانتظار الكهرباء الأردنية
يزداد واقع الكهرباء سوءا في لبنان، على أمل توقيع عقد مع الأردن لتزويده بالطاقة الكهربائية، فما المعوقات التي تحول دون توقيع هذا العقد؟
عن هذا السؤال، أجاب الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ"قوانين الاقتصاد":

"الاتفاق ينص على تزويد لبنان بـ250 ميغاواط/ساعة نهارا، و150 ليلا، المعوق الأول كان إصلاح الشبكة في سوريا، وهذا تم تذليله، والمعوق الثاني كان آلية تسديد الكهرباء، وأيضا تم حل هذه المعضلة بعد أن قدم البنك الدولي القروض اللازمة لذلك إلى لبنان، وتبقى العقوبات الأمريكية على سوريا التي هي الممر لهذه الطاقة، ولكن هذه الكمية بالكاد تكفي 250 ألف منزل لبناني، أو 7-8 في المئة، وهذا قليل جدا، وقيمة العقد 250 مليون دولار، منها 50 مليون دولار للجانب السوري الذي طلب بهذه القيمة 50 ميغاواط/ ساعة كهرباء، لهذا يبقى الحل الرئيسي، هو إنتاج لبنان للطاقة الكهربائية بشكل محلي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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