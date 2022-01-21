https://arabic.sputniknews.com/20220121/رئيسا-بولندا-وأوكرانيا-يعملان-على-إطلاق-قناة-اتصال-خاصة-1056799013.html

رئيسا بولندا وأوكرانيا يعملان على إطلاق قناة اتصال خاصة

رئيسا بولندا وأوكرانيا يعملان على إطلاق قناة اتصال خاصة

قال رئيس مكتب السياسة الدولية في مكتب رئيس بولندا جاكوب كوموتش للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن الرئيسين البولندي والأوكراني سيطلقان قناة اتصال خاصة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T11:39+0000

2022-01-21T11:39+0000

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وأضاف كوموتش: "إذا كنا نتحدث عن الموضوعات البولندية الأوكرانية، فقد تم نقلها إلى المستوى الفني. سأذهب قريبا إلى كييف، وستكون هناك أيضا محادثات في وارسو. أولاً وقبل كل شيء، سيتم إطلاق قناة خاصة بين الرئيسين".وتابع كوموتش: "على الرغم من الاختلاف بين أن بولندا كونها عضو في الناتو وأوكرانيا ليست كذلك، فإن مصالحنا الأمنية مترابطة بشدة. وهذا يمكن مقارنته بالعلاقات القائمة على الأقل بين تركيا وأذربيجان. نحن مهتمون بإجراء حوار في المجال الأمني​​، علاقات خاصة في هذا المجال لأن أمن أوكرانيا جزء من أمننا والرؤساء يتفهمون ذلك".وبحسب رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، فإن دعم كييف في مواجهة العدوان الروسي يمكن أن تقدمه وارسو وحلفاء الناتو، سياسيا وماديا.هذا وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد وصل، أمس الخميس، إلى وارسو في زيارة إلى بولندا، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا.وتتهم كييف والدول الغربية، روسيا بحشد قوات عند حدودها مع أوكرانيا، استعدادا لغزو محتمل.وترفض روسيا هذه الاتهامات، وتؤكد أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحداً، وأن قواتها متواجدة على أراضيها وهذا أمر سيادي لا يحق لأحد تقديم أي إملاءات بشأن تمركز أو نقل القوات المسلحة الروسية داخل أراضي الدولة.

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العالم, أخبار بولندا, فلاديمير زيلينسكي, أخبار الناتو, أخبار أوكرانيا