https://arabic.sputniknews.com/20220121/رئيس-اللجنة-الدولية-في-مجلس-النواب-الأمريكي-يقدم-مشروع-عقوبات-ضد-روسيا-1056823728.html

رئيس اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروع عقوبات ضد روسيا

رئيس اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروع عقوبات ضد روسيا

أعلنت اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، أن رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، اقترح بحث مبادرة عقوبات ضد روسيا دون انتظار انتهاء التصويت على وثيقة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T21:52+0000

2022-01-21T21:52+0000

2022-01-21T21:52+0000

روسيا

جو بايدن

أخبار العالم الآن

فلاديمير بوتين

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واشنطن، 21 يناير – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للجنة، أن "رئيس اللجنة ميكس، عضو الحزب الديمقراطي، أدخل مشروع قانون حول معاقبة الاقتصاد وعواقب أخرى لروسيا في حال غزو أو تقويض سيادة أوكرانيا".وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "كارثة" إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.وأفادت وكالة رويترز، أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء".ومضى يقول إن روسيا ستحاسب وستواجه كارثة إذا قامت بغزو أوكرانيا.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html

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روسيا, جو بايدن, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين