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رئيس الوزراء الكندي يعلن استعداد بلاده إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار
رئيس الوزراء الكندي يعلن استعداد بلاده إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار
أعلنت كندا إمكانية إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار كندي، وهو ما يزيد عن 95 مليون دولار أمريكي. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:20+0000
2022-01-21T16:20+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا ستعرض على أوكرانيا قرضا يصل إلى 120 مليون دولار كندي (95.6 مليون دولار أمريكي)، وتبحث سبل أخرى لدعم كييف مع تفاقم الأزمة مع روسيا.وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "تهدف روسيا إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي، سيساعد هذا القرض في دعم مرونة أوكرانيا الاقتصادية".وفيما أوضح ترودو أن أوتاوا "تستكشف أيضًا خيارات أخرى لتقديم الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى"، فقد تجنب الأسئلة حول ما إذا كانت كندا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا أم لا.واكتفى رئيس الوزراء الكندي بالقول: "أي تحرك للقوات الروسية إلى أوكرانيا سيكون غير مقبول على الإطلاق، ويقابل برد واضح من المجتمع الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/رئيسا-بولندا-وأوكرانيا-يعملان-على-إطلاق-قناة-اتصال-خاصة-1056799013.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا

رئيس الوزراء الكندي يعلن استعداد بلاده إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار

16:20 GMT 21.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
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أعلنت كندا إمكانية إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار كندي، وهو ما يزيد عن 95 مليون دولار أمريكي.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا ستعرض على أوكرانيا قرضا يصل إلى 120 مليون دولار كندي (95.6 مليون دولار أمريكي)، وتبحث سبل أخرى لدعم كييف مع تفاقم الأزمة مع روسيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
رئيسا بولندا وأوكرانيا يعملان على إطلاق قناة اتصال خاصة
11:39 GMT
وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "تهدف روسيا إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي، سيساعد هذا القرض في دعم مرونة أوكرانيا الاقتصادية".

وأكد أن هذا القرض هو أحد أهم الأشياء التي تطلبها الحكومة الأوكرانية من كندا، مكررا إدانته لما وصفها "تحركات روسيا لتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية".

وفيما أوضح ترودو أن أوتاوا "تستكشف أيضًا خيارات أخرى لتقديم الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى"، فقد تجنب الأسئلة حول ما إذا كانت كندا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا أم لا.
واكتفى رئيس الوزراء الكندي بالقول: "أي تحرك للقوات الروسية إلى أوكرانيا سيكون غير مقبول على الإطلاق، ويقابل برد واضح من المجتمع الدولي".
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