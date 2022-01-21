رئيس الوزراء الكندي يعلن استعداد بلاده إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا ستعرض على أوكرانيا قرضا يصل إلى 120 مليون دولار كندي (95.6 مليون دولار أمريكي)، وتبحث سبل أخرى لدعم كييف مع تفاقم الأزمة مع روسيا.وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "تهدف روسيا إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي، سيساعد هذا القرض في دعم مرونة أوكرانيا الاقتصادية".وفيما أوضح ترودو أن أوتاوا "تستكشف أيضًا خيارات أخرى لتقديم الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى"، فقد تجنب الأسئلة حول ما إذا كانت كندا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا أم لا.واكتفى رئيس الوزراء الكندي بالقول: "أي تحرك للقوات الروسية إلى أوكرانيا سيكون غير مقبول على الإطلاق، ويقابل برد واضح من المجتمع الدولي".
أعلنت كندا إمكانية إقراض أوكرانيا 120 مليون دولار كندي، وهو ما يزيد عن 95 مليون دولار أمريكي.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا ستعرض على أوكرانيا قرضا يصل إلى 120 مليون دولار كندي (95.6 مليون دولار أمريكي)، وتبحث سبل أخرى لدعم كييف مع تفاقم الأزمة مع روسيا.