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رئيس بيلاروسيا: يجب حماية الحدود مع أوكرانيا بشكل محكم
رئيس بيلاروسيا: يجب حماية الحدود مع أوكرانيا بشكل محكم
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع حول تعزيز الأمن العسكري لبيلاروسيا، على ضرورة حماية الحدود مع أوكرانيا بشكل محكم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:23+0000
2022-01-21T10:25+0000
العالم
الكسندر لوكاشيفيتش
أخبار بيلاروس
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكاشينكو من منطقة الاجتماع في لونينيتس "لقد اجتمعنا اليوم هنا، في زاوية هادئة وسلمية من بيلاروسيا، لمناقشة أمن دولتنا. قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتخيل أن مثل هذه اللحظة ستأتي، حيث يتعين علينا اليوم إنشاء جيش ووحدات كاملة لحماية حدودنا الجنوبية.وتابع لوكاشينكو "مع الأسف نلاحظ كل ما يحدث في أوكرانيا. قيادتها السياسية الحالية، كونها تحت السيطرة الخارجية، تتصرف أحيانا بشكل غير متوقع، لذلك لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث، ويجب اتخاذ قرار بشأن العمليات العسكرية، حسب موقع "بيلتا".وأضاف الرئيس البيلاروسي " لدينا ما يقرب من 1500 كيلومتر من الحدود الجنوبية لبيلاروسيا وأوكرانيا. هذه الحدود يجب أن تكون محمية بشكل محكم".وأكد لوكاشينكو أن بيلاروسيا ترى جيدا ما يحدث في الجنوب وبشكل عام على طول الحدود. لدينا فكرة عن كيفية الرد على هذا. نحتاج إلى توقع الوضع في المستقبل، وماذا سيحدث غدا وبعد غد. لذلك هناك قول حكيم: "إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب". يجب أن تفعل كل شيء لتجنب المفاجأة، إننا نستطيع الرد في الوقت المناسب. كما أنني مقتنع تماما أن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، يعرفون ما يجب القيام به لحماية أرضنا".واتهم لوكاشينكو، في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق، أوكرانيا بحشد قوات بالقرب من حدود بيلاروسيا.وتجاور بيلاروسيا، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أوكرانيا من الجنوب وبولندا وليتوانيا وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي من الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20210702/لوكاشينكو-يغلق-بشكل-تام-الحدود-مع-أوكرانيا-لمنع-تدفق-كميات-هائلة-من-الأسلحة-1049445278.html
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العالم, الكسندر لوكاشيفيتش, أخبار بيلاروس, أخبار أوكرانيا

رئيس بيلاروسيا: يجب حماية الحدود مع أوكرانيا بشكل محكم

10:23 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 21.01.2022)
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkinالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Pool / BelTA / Yuri Oreshkin
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع حول تعزيز الأمن العسكري لبيلاروسيا، على ضرورة حماية الحدود مع أوكرانيا بشكل محكم.
وقال لوكاشينكو من منطقة الاجتماع في لونينيتس "لقد اجتمعنا اليوم هنا، في زاوية هادئة وسلمية من بيلاروسيا، لمناقشة أمن دولتنا. قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتخيل أن مثل هذه اللحظة ستأتي، حيث يتعين علينا اليوم إنشاء جيش ووحدات كاملة لحماية حدودنا الجنوبية.
وتابع لوكاشينكو "مع الأسف نلاحظ كل ما يحدث في أوكرانيا. قيادتها السياسية الحالية، كونها تحت السيطرة الخارجية، تتصرف أحيانا بشكل غير متوقع، لذلك لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث، ويجب اتخاذ قرار بشأن العمليات العسكرية، حسب موقع "بيلتا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي " لدينا ما يقرب من 1500 كيلومتر من الحدود الجنوبية لبيلاروسيا وأوكرانيا. هذه الحدود يجب أن تكون محمية بشكل محكم".
وأكد لوكاشينكو أن بيلاروسيا ترى جيدا ما يحدث في الجنوب وبشكل عام على طول الحدود. لدينا فكرة عن كيفية الرد على هذا. نحتاج إلى توقع الوضع في المستقبل، وماذا سيحدث غدا وبعد غد. لذلك هناك قول حكيم: "إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب". يجب أن تفعل كل شيء لتجنب المفاجأة، إننا نستطيع الرد في الوقت المناسب. كما أنني مقتنع تماما أن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، يعرفون ما يجب القيام به لحماية أرضنا".
واتهم لوكاشينكو، في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق، أوكرانيا بحشد قوات بالقرب من حدود بيلاروسيا.
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وتجاور بيلاروسيا، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أوكرانيا من الجنوب وبولندا وليتوانيا وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي من الغرب.
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