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رئيس كوريا الجنوبية يزور مترو الأنفاق في القاهرة
رئيس كوريا الجنوبية يزور مترو الأنفاق في القاهرة
زار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، مرآب قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:52+0000
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وبحسب يونهاب، أشار المكتب الرئاسي في سيئول إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو الاطلاع على المكان الذي يتم فيه تخزين وصيانة قطارات مترو الأنفاق التي توردها شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، الذي يتضمنه العقد المبرم مع وزارة النقل المصرية.ونوه رئيس كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة الكورية سوف تدعم شركة "هيونداي روتيم" لتفوز بصفقات إضافية في مفاوضاتها الجارية، معتبرا أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "حالة ناجحة من العقود، وهو ما تم تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي كوريا الجنوبية ومصر ووتكنولوجيا السكك الحديدية المتميزة للشركة الكورية الجنوبية".وأكد مون: "سنساهم في تطوير صناعة السكك الحديدية المصرية من خلال نقل التكنولوجيا الكورية المتميزة في عربات السكك الحديدية إلى مصر"، وأعرب عن امتنانه لموظفي شركة "هيونداي روتيم"، قائلا: "أنا ممتن للغاية لكم على عملكم الجاد لتعزيز مكانة كوريا الوطنية من خلال نقل تكنولوجيا السكك الحديدية الكورية المتميزة إلى مصر".وكانت شركة "هيونداي روتيم" قد فازت في عام 2017 بالعقد الذي تبلغ قيمته نحو 433 مليار وون، لإنتاج وتوريد إجمالي 256 قطارا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/رئاسة-كوريا-الجنوبية-اتفاقية-تجارة-حرة-على-مائدة-مباحثات-مون-جيه-والسيسي-في-مصر-1056741261.html
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العالم العربي, العالم, مصر, كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يزور مترو الأنفاق في القاهرة

15:52 GMT 21.01.2022
© REUTERS / KCNA اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جيه-إن، 26 مايو/ أيار 2018
 اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جيه-إن، 26 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / KCNA
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زار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، مرآب قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر.
وبحسب يونهاب، أشار المكتب الرئاسي في سيئول إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو الاطلاع على المكان الذي يتم فيه تخزين وصيانة قطارات مترو الأنفاق التي توردها شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، الذي يتضمنه العقد المبرم مع وزارة النقل المصرية.
ونوه رئيس كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة الكورية سوف تدعم شركة "هيونداي روتيم" لتفوز بصفقات إضافية في مفاوضاتها الجارية، معتبرا أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "حالة ناجحة من العقود، وهو ما تم تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي كوريا الجنوبية ومصر ووتكنولوجيا السكك الحديدية المتميزة للشركة الكورية الجنوبية".
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
رئاسة كوريا الجنوبية: اتفاقية تجارة حرة على مائدة مباحثات مون جيه والسيسي في مصر
أمس, 10:56 GMT
وأكد مون: "سنساهم في تطوير صناعة السكك الحديدية المصرية من خلال نقل التكنولوجيا الكورية المتميزة في عربات السكك الحديدية إلى مصر"، وأعرب عن امتنانه لموظفي شركة "هيونداي روتيم"، قائلا: "أنا ممتن للغاية لكم على عملكم الجاد لتعزيز مكانة كوريا الوطنية من خلال نقل تكنولوجيا السكك الحديدية الكورية المتميزة إلى مصر".
وكانت شركة "هيونداي روتيم" قد فازت في عام 2017 بالعقد الذي تبلغ قيمته نحو 433 مليار وون، لإنتاج وتوريد إجمالي 256 قطارا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما.
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