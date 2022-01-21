"رينو" و"جيلي" تعلنان الاشتراك في إنتاج سيارات حرارية وكهربائية هجينة في كوريا الجنوبية

وحسب بيان مشترك للشركتين، اليوم الجمعة، نشرته "رويترز"، جاء فيه أنهما وقعتا اتفاقا رسميا لتصميم مشترك وإنتاج سيارات حرارية وكهربائية هجينة في كوريا الجنوبية.وأوضح البيان أنه سيتم إنتاج هذه المركبات لسوق كوريا الجنوبية وللتصدير، في مصنع رينو- سامسونغ في بوسان بكوريا الجنوبية، مع بدء الإنتاج المقرر في عام 2024.ووفقًا للبيان ستستخدم المركبات الجديدة هندسة جيلي المدمجة (إيه إم سي) وستستفيد من تقنيات توليد القوة الهجينة المتقدمة للشركة المصنعة الصينية.وعلى مستوى الشركة الفرنسية "رينو"، فسوف تسهم بخبرتها من حيث التصميم وتجربة العملاء.وعلى مستوى ما ستجنيه الشركتان من تلك الاتفاقية، فإن "رينو" على سبيل المثال، ستمكنها هذه الشراكة من تعزيز أنشطتها المتعثرة في كوريا الجنوبية، وعلى نطاق أوسع وجودها في آسيا بعد مغادرة السوق الصينية العام الماضي.يشار إلى أن تقارير إعلامية أفادت الشهر الماضي، عن أن رينو وجيلي من المقرر أن تعلنا عن اتفاق لإنتاج مشترك للسيارات الصينية الهجينة في كوريا الجنوبية واستكشاف إمكانية تصدير المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة.
وعلى مستوى ما ستجنيه الشركتان من تلك الاتفاقية، فإن "رينو" على سبيل المثال، ستمكنها هذه الشراكة من تعزيز أنشطتها المتعثرة في كوريا الجنوبية، وعلى نطاق أوسع وجودها في آسيا بعد مغادرة السوق الصينية العام الماضي.
وتقوم الشركة الفرنسية بإنتاج وتسويق المركبات في البلاد منذ أكثر من عقدين، من خلال علامة تجارية محلية مع شركة تابعة لمجموعة سامسونغ.
يشار إلى أن تقارير إعلامية أفادت الشهر الماضي، عن أن رينو وجيلي من المقرر أن تعلنا عن اتفاق لإنتاج مشترك للسيارات الصينية الهجينة في كوريا الجنوبية واستكشاف إمكانية تصدير المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة.