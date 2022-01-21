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https://arabic.sputniknews.com/20220121/سامسونغ-تكشف-في-فبراير-عن-أعظم-تجارب-غلاكسي-في-جهاز-واحد-نهائي-فيديو-1056817521.html
سامسونغ تكشف في فبراير عن أعظم تجارب "غلاكسي" في جهاز واحد نهائي... فيديو
سامسونغ تكشف في فبراير عن أعظم تجارب "غلاكسي" في جهاز واحد نهائي... فيديو
كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بعضا من تفاصيل هاتفها الرئيسي لعام 2022، الذي سيتم إزاحة الستار عنه رسميا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:56+0000
2022-01-21T17:56+0000
2022-01-21T17:56+0000
مجتمع
منوعات
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وكتب رئيس وحدة أعمال "إم إكس" في "سامسونغ"، تي إم روه، في مدونة له: "سنقدم لكم في حفل "Unpacked" المقام في فبراير 2022 جهاز السلسلة "إس" الذي صنعناه والأكثر شهرة على الإطلاق".ومن المتوقع أن تكشف "سامسونغ" عن سلسلة "غلاكسي إس 22" خلال الحفل، المقرر أن يقام في 8 فبراير.وأكد روه، محفزًا جماهير "سامسونغ" أن "الجيل القادم من هواتف "غلاكسي إس" سيجمع أعظم تجارب "سامسونغ غلاكسي" في جهاز واحد نهائي"، وأردف: "استعدوا لأفضل تجربة "ألترا".كما نشرت شركة "سامسونغ" بالتزامن مع مدونة تي إم روه، برومو تشويقي لحفل الإعلان عن هاتفها الرئيسي للعام الحالي.وتشير توقعات خبراء التكنولوجيا إلى أن هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 22" الجديد سيكون أشبه بجهاز "نوت"، خاصة وأن الشركة لم تطرح نسخة جديدة منه العام الماضي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
سامسونغ تكشف في فبراير عن أعظم تجارب "غلاكسي" في جهاز واحد نهائي... فيديو
كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بعضا من تفاصيل هاتفها الرئيسي لعام 2022، الذي سيتم إزاحة الستار عنه رسميا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.
وكتب رئيس وحدة أعمال "إم إكس" في "سامسونغ"، تي إم روه، في
مدونة له
: "سنقدم لكم في حفل "Unpacked" المقام في فبراير 2022 جهاز السلسلة "إس" الذي صنعناه والأكثر شهرة على الإطلاق".
ومن المتوقع أن تكشف "سامسونغ" عن سلسلة "غلاكسي إس 22" خلال الحفل، المقرر أن يقام في 8 فبراير.
وأكد روه، محفزًا جماهير "سامسونغ" أن "الجيل القادم من هواتف "غلاكسي إس" سيجمع أعظم تجارب "سامسونغ غلاكسي" في جهاز واحد نهائي"، وأردف: "استعدوا لأفضل تجربة "ألترا".
كما نشرت شركة "سامسونغ" بالتزامن مع مدونة تي إم روه، برومو تشويقي لحفل الإعلان عن هاتفها الرئيسي للعام الحالي.
وتشير توقعات خبراء التكنولوجيا إلى أن هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 22" الجديد سيكون أشبه بجهاز "نوت"، خاصة وأن الشركة لم تطرح نسخة جديدة منه العام الماضي.