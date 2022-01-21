https://arabic.sputniknews.com/20220121/سلطات-دونيتسك-كييف-تنشر-راجمات-صواريخ-في-دونباس-استعدادا-لشن-عملية-عسكرية-واسعة-1056788314.html

سلطات دونيتسك: كييف تنشر راجمات صواريخ في دونباس استعدادا لشن عملية عسكرية واسعة

سلطات دونيتسك: كييف تنشر راجمات صواريخ في دونباس استعدادا لشن عملية عسكرية واسعة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T10:08+0000

2022-01-21T10:08+0000

2022-01-21T10:08+0000

دونيتسك

أخبار أوكرانيا

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وقال متحدث باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، للصحفيين: "تسجل قيادة شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، استعداد وحدات التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لشن أعمال عدائية نشطة في دونباس".وأوضح أن مثل هذه الصورة تشكلت على أساس بيانات استخباراتية؛ قائلاً: "عند محطة السكك الحديدية في كراسنوارمييسك التي تسيطر عليها كييف، تم إنزال ست وحدات من راجمات الصواريخ من طراز "سميرتش" واثنتان من طراز "أوراغان" بذخائر عنقودية".وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمعلومات الجمهورية، وصلت خلال الأسبوعين الماضيين، القوات المشتركة للوحدات القومية "القطاع الأيمن" (المحظور في روسيا) إلى منطقة العمليات، وكذلك قناصة من كتيبة الاستطلاع 74 والقوات الخاصة التابعة لوحدة "ألفا".وأضاف المتحدث باسم شرطة جمهورية دونيتسك، أنه "تم تسجيل زيادة في أنشطة استطلاع العدو على طول خط التماس، باستخدام طائرات مسيرة. ويجري تجديد نشط للذخيرة في مستودعات المدفعية الميدانية في منطقة عمليات القوات المشتركة، ولاحظنا إمدادات نشط للذخيرة المختلفة".وأوضح أنه في ميدان التدريب بالقرب من منطقة أنادول، في قاعدة اللواء 25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يتم تنفيذ تدريب مكثف لوحدات قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، وبالتالي، فإن احتمال حدوث استفزازات باستخدام المواد الكيميائية لا يزال قائما.هذا وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في الـ13 من الشهر الجاري، أوكرانيا والدول الغربية من مغبة أي خطط لحل مشكلة دونباس عسكريا.إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في الـ23 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن أول تسليم للأسلحة الكيميائية لأوكرانيا تم بواسطة طائرات من الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في مدينة بوريسبوليه بضواحي كييف.

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دونيتسك, أخبار أوكرانيا