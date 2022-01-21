https://arabic.sputniknews.com/20220121/سويسرا-مستعدة-لاستضافة-قمة-روسية-أمريكية-أخرى-1056815766.html
سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية أخرى
سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية أخرى
أعلن الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أمريكية جديدة من أجل السلام والاستقرار. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:50+0000
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أعلن الرئيس السويسري كاسيس، الذي يشغل منصب وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية جديدة لإيجاد حلول لصالح السلام والاستقرار.وعقد كاسيس، اليوم، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب محادثاتهما في جنيف.وقال الرئيس السويسري: "نعم. سويسرا مستعدة دائمًا لاستضافة حوار بين القوتين لإيجاد حلول للسلام والاستقرار".وكان لافروف عقب محادثات اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف قد قال: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف"، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات الأمنية الروسية الأسبوع المقبل.وكانت قد انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الحمعة، لبحث قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/انطلاق-المفاوضات-بين-لافروف-وبلينكن-في-جنيف-1056797004.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مراسل-سبوتنيك-انتهاء-الاجتماع-بين-لافروف-ونظيره-بلينكن-في-جنيف-1056799356.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لم-أسمع-حجة-واحدة-تؤيد-موقف-أمريكا-بشأن-ما-يحدث-على-الحدود-الروسية-الأوكرانية-1056811574.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سويسرا
سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية أخرى
أعلن الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أمريكية جديدة من أجل السلام والاستقرار.
أعلن الرئيس السويسري كاسيس، الذي يشغل منصب وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أمريكية جديدة لإيجاد حلول لصالح السلام والاستقرار.
وعقد كاسيس، اليوم، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب محادثاتهما في جنيف.
وقال الرئيس السويسري: "نعم. سويسرا مستعدة دائمًا لاستضافة حوار بين القوتين لإيجاد حلول للسلام والاستقرار".
وكان لافروف عقب محادثات اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
في جنيف قد قال: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف"، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات الأمنية الروسية الأسبوع المقبل.
وكانت قد انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الحمعة، لبحث قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.