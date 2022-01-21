شركة البترول الكويتية تتخذ قرارا عقب حريق في أحد خطوط النقل
© AP Photo / Ignacio Munozمنازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
© AP Photo / Ignacio Munoz
أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها ستوقف تصدير الفحم البترولي من البلاد حتى إشعار آخر.
وحسب بيان نشرته الشركة الوطنية الكوتيية للبترول عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت أن سبب هذا القرار هو "حريق محدود في الخط الناقل للفحم البترولي.
تعلن #البترول_الوطنية عن السيطرة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي في منطقة الشعيبة الصناعية.— البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) January 21, 2022
لم يسفر الحادث عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الحريق كان محدودا وتمت السيطرة عليه، لكن القرار يأتي لاعتبارات السلامة ولحين ضبط إجراءات التامين.
وجاء في البيان: "تعلن البترول الوطنية عن السيطرة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي في منطقة الشعيبة الصناعية".
وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع".