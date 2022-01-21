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شركة البترول الكويتية تتخذ قرارا عقب حريق في أحد خطوط النقل
شركة البترول الكويتية تتخذ قرارا عقب حريق في أحد خطوط النقل
أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها ستوقف تصدير الفحم البترولي من البلاد حتى إشعار آخر. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:29+0000
2022-01-21T09:29+0000
حريق
البترول
الفحم
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وحسب بيان نشرته الشركة الوطنية الكوتيية للبترول عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت أن سبب هذا القرار هو "حريق محدود في الخط الناقل للفحم البترولي.وأوضحت الشركة في بيانها أن الحريق كان محدودا وتمت السيطرة عليه، لكن القرار يأتي لاعتبارات السلامة ولحين ضبط إجراءات التامين.وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع".
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حريق, البترول, الفحم

شركة البترول الكويتية تتخذ قرارا عقب حريق في أحد خطوط النقل

09:29 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Ignacio Munozمنازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
منازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Ignacio Munoz
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أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها ستوقف تصدير الفحم البترولي من البلاد حتى إشعار آخر.
وحسب بيان نشرته الشركة الوطنية الكوتيية للبترول عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت أن سبب هذا القرار هو "حريق محدود في الخط الناقل للفحم البترولي.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الحريق كان محدودا وتمت السيطرة عليه، لكن القرار يأتي لاعتبارات السلامة ولحين ضبط إجراءات التامين.

وجاء في البيان: "تعلن البترول الوطنية عن السيطرة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي في منطقة الشعيبة الصناعية".

وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تم إيقاف عمليات تصدير الفحم مؤقتا لحين تأمين سلامة الموقع".
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