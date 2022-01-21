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شويغو يؤكد لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة قضايا الأمن ويقترح عقد محادثات في موسكو
شويغو يؤكد لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة قضايا الأمن ويقترح عقد محادثات في موسكو
اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في رسالة إلى نظيره البريطاني بن ويلز، اليوم الجمعة، عقد محادثات في موسكو، مؤكدا الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T12:01+0000
2022-01-21T12:02+0000
روسيا
سيرغي شويغو
بريطانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد سيرغي شويغو لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، واستناداً إلى مبادئ المعاملة بالمثل، اقترح إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني".وأشار شويغو في رسالته إلى نظيره البريطاني إلى أن استئناف الاتصالات بروح النوايا الحسنة بين روسيا والمملكة المتحدة سيساعد في حفض التوترات في أوروبا.وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ويلز، يوم الإثنين الماضي، أنه وجَه الدعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة.وقال ويلز أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-احتمال-التصعيد-العسكري-بين-روسيا-والغرب-قائم-ويجب-منع-تطوره-1053358913.html
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روسيا, سيرغي شويغو, بريطانيا

شويغو يؤكد لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة قضايا الأمن ويقترح عقد محادثات في موسكو

12:01 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 12:02 GMT 21.01.2022)
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
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اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في رسالة إلى نظيره البريطاني بن ويلز، اليوم الجمعة، عقد محادثات في موسكو، مؤكدا الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمجال الأمن.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد سيرغي شويغو لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، واستناداً إلى مبادئ المعاملة بالمثل، اقترح إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني".
وأشار شويغو في رسالته إلى نظيره البريطاني إلى أن استئناف الاتصالات بروح النوايا الحسنة بين روسيا والمملكة المتحدة سيساعد في حفض التوترات في أوروبا.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ويلز، يوم الإثنين الماضي، أنه وجَه الدعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة.
وقال ويلز أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".
هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في جنيف.
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