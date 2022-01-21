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"صاروخ باليستي" جديد على المملكة... والدفاعات السعودية ترد
"صاروخ باليستي" جديد على المملكة... والدفاعات السعودية ترد
دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:46+0000
2022-01-21T17:46+0000
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وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني"، مؤكدة أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيّرات تتطلب استمرارها.وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن.وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية باليمن. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.وكانت "رويترز""، قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شهود عيان قولهم، إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة باليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.وتشهد اليمن، منذ أواخر عام 2014، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وتشارك فيه الإمارات، من جهة أخرى.وتنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

"صاروخ باليستي" جديد على المملكة... والدفاعات السعودية ترد

17:46 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.
وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني"، مؤكدة أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيّرات تتطلب استمرارها.
وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن.
وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية باليمن. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وكانت "رويترز""، قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شهود عيان قولهم، إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة باليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
وتشهد اليمن، منذ أواخر عام 2014، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وتشارك فيه الإمارات، من جهة أخرى.
وتنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
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