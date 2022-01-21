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https://arabic.sputniknews.com/20220121/صحيفة-أمريكية-الولايات-المتحدة-تزن-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-من-أوكرانيا-1056809495.html
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة "تزن" أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة "تزن" أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا
نشرت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية مقالا قالت فيه إن الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا، وعنونته "الولايات المتحدة تزن أفراد عائلات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T14:48+0000
2022-01-21T14:48+0000
2022-01-21T14:48+0000
العالم
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أكدت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الموجودين في أوكرانيا بسبب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.وبموجب الخطة، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة مباشرة، بينما سيُطلب من أفراد الأسر العودة إلى ديارهم، وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الإعلان في غضون أيام.قال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة إن قرار الإجلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو أوكرانيا، ويعكس القرار ببساطة الاستعدادات الأمريكية مع تصاعد التوترات.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/بريطانيا-ترسل-نخبة-من-أمهر-مقاتلي-العمليات-الخاصة-إلى-أوكرانيا-1056778221.html
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العالم
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة "تزن" أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا
نشرت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية مقالا قالت فيه إن الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا، وعنونته "الولايات المتحدة تزن أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا".
أكدت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الموجودين في أوكرانيا بسبب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.
وبموجب الخطة، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة مباشرة، بينما سيُطلب من أفراد الأسر العودة إلى ديارهم، وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الإعلان في غضون أيام.
قال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة إن قرار الإجلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو أوكرانيا، ويعكس القرار ببساطة الاستعدادات الأمريكية مع تصاعد التوترات.