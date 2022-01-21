طائرة أمريكية تعود في منتصف الرحلة لإنزال راكب رفض الكمامة

وقالت شركة طيران "أميريكان إيرلاينز" إن رحلتها رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة.وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع "بوينغ 777" التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي، حيث واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث، بحسب ما قاله مسؤول شرطي لشبكة "سي إن إن".وقالت إدارة الطيران الفدرالية في كانون الثاني/يناير 2021، إنها ستلتزم بسياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأمريكية.يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.
عادت طائرة أمريكية أدراجها بعدما قطعت نصف مسافة الرحلة، وذلك بسبب رفض أحد الركاب ارتداء كمامة واقية من فيروس كورونا.
وقالت شركة طيران "أميريكان إيرلاينز" إن رحلتها رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة.
وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع "بوينغ 777" التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي، حيث واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث، بحسب ما قاله مسؤول شرطي لشبكة "سي إن إن".