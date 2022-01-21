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https://arabic.sputniknews.com/20220121/طائرة-تحطمت-واختفت-منذ-77-سنة-أين-وجدوا-حطامها-وماذا-دلهم-عليها-1056810898.html
طائرة تحطمت واختفت منذ 77 سنة... أين وجدوا حطامها وماذا دلهم عليها
طائرة تحطمت واختفت منذ 77 سنة... أين وجدوا حطامها وماذا دلهم عليها
عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاما، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:09+0000
2022-01-21T15:09+0000
2022-01-21T15:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكانت طائرة C-46 (من الحرب العالمية الثانية) تقل 13 شخصاً من كونمينغ جنوبي الصين عندما اختفت في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة ليسو العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.وكُلّف كولس بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت.وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر/أيلول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20200108/العثور-على-مذكرة-دعاء-بين-حطام-الطائرة-المنكوبة-في-طهران-1043984146.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة تحطمت واختفت منذ 77 سنة... أين وجدوا حطامها وماذا دلهم عليها
عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاما، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد.
وكانت طائرة C-46 (من الحرب العالمية الثانية) تقل 13 شخصاً من كونمينغ جنوبي الصين
عندما اختفت في ظل طقس عاصف
فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة ليسو العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.
وكُلّف كولس بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت.
وقال شيرير لوكالة "فرانس برس": "إنه أمر محزن ومفرح في آن، كل ما يمكنني التفكير فيه هو أمي المسكينة التي فقدت زوجها ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".
وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.
وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر/أيلول الماضي.