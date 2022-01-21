https://arabic.sputniknews.com/20220121/طائرة-تحطمت-واختفت-منذ-77-سنة-أين-وجدوا-حطامها-وماذا-دلهم-عليها-1056810898.html

طائرة تحطمت واختفت منذ 77 سنة... أين وجدوا حطامها وماذا دلهم عليها

طائرة تحطمت واختفت منذ 77 سنة... أين وجدوا حطامها وماذا دلهم عليها

عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاما، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T15:09+0000

2022-01-21T15:09+0000

2022-01-21T15:09+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكانت طائرة C-46 (من الحرب العالمية الثانية) تقل 13 شخصاً من كونمينغ جنوبي الصين عندما اختفت في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة ليسو العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.وكُلّف كولس بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت.وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر/أيلول الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20200108/العثور-على-مذكرة-دعاء-بين-حطام-الطائرة-المنكوبة-في-طهران-1043984146.html

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