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https://arabic.sputniknews.com/20220121/علماء-يحددون-أسوأ-طعام-لدماغ-طفلك-1056819496.html
علماء يحددون أسوأ طعام لدماغ طفلك
علماء يحددون أسوأ طعام لدماغ طفلك
قد يكون اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لأطفالك أمرا صعبا، خاصة إذا لم تكن متأكدا مما هو صحي أو غير صحي لنموهم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T19:05+0000
2022-01-21T19:05+0000
أطفال
الدماغ
صحة الأطفال
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قد يكون هذا مخيفا بشكل خاص عندما تفكر في أهمية مراحل نموهم والدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الغذائي في فترات النمو هذه، ليس فقط النمو البدني ولكن أيضا العقلي والسلوكي.وفقًا لتقرير منشور في مجلة "لانسيت"، فإن أسوأ أنواع الطعام على الإطلاق لدماغ طفلك هو الوجبات السريعة، بحسب ما نقله موقع Eat This, Not That.راجع الباحثون في الدماغ والتغذية من جامة ويسترن أونتاريو في لندن ما يزيد على 100 دراسة حول انعكاسات الخيارات الغذائية على صحة الأطفال والمراهقين.ماذا اكتشف الباحثون؟وجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبا على نمو أدمغتهم.مكمن الخطر، هو أنه في تلك الفترة من النمو يكون الدماغ لا يزال يطور قشرة فص الجبهة (pre-frontal cortex) وهي جزء من الدماغ مسؤول عن الانتباه والتحكم في الانفعالات والذاكرة.وتقول الدراسة إن الوجبات السريعة يمكنها التأثير بشكل سلبي على نمو قشرة فص الجبهة بما في ذلك على قدرة طفلك على "التنظيم الذاتي" لخياراته الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/علماء-يحددون-أسوأ-مشروب-لدماغ-الطفل-يضعف-الذاكرة-ويحد-من-القدرات-العقلية-1054691028.html
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أطفال, الدماغ, صحة الأطفال

علماء يحددون أسوأ طعام لدماغ طفلك

19:05 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaطفل يأكل
طفل يأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قد يكون اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لأطفالك أمرا صعبا، خاصة إذا لم تكن متأكدا مما هو صحي أو غير صحي لنموهم.
قد يكون هذا مخيفا بشكل خاص عندما تفكر في أهمية مراحل نموهم والدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الغذائي في فترات النمو هذه، ليس فقط النمو البدني ولكن أيضا العقلي والسلوكي.
وفقًا لتقرير منشور في مجلة "لانسيت"، فإن أسوأ أنواع الطعام على الإطلاق لدماغ طفلك هو الوجبات السريعة، بحسب ما نقله موقع Eat This, Not That.
راجع الباحثون في الدماغ والتغذية من جامة ويسترن أونتاريو في لندن ما يزيد على 100 دراسة حول انعكاسات الخيارات الغذائية على صحة الأطفال والمراهقين.
أطفال يضعون أيديهم على صدورهم عند عزف النشيد الوطني، خلال الاحتفالات بمناسبة بداية العام الدراسي في مدرسة فرديناند الأولى في بوخارست، رومانيا، 9 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
علماء يحددون أسوأ مشروب لدماغ الطفل... يضعف الذاكرة ويحد من القدرات العقلية
28 ديسمبر 2021, 09:40 GMT
ماذا اكتشف الباحثون؟
وجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبا على نمو أدمغتهم.
مكمن الخطر، هو أنه في تلك الفترة من النمو يكون الدماغ لا يزال يطور قشرة فص الجبهة (pre-frontal cortex) وهي جزء من الدماغ مسؤول عن الانتباه والتحكم في الانفعالات والذاكرة.
وتقول الدراسة إن الوجبات السريعة يمكنها التأثير بشكل سلبي على نمو قشرة فص الجبهة بما في ذلك على قدرة طفلك على "التنظيم الذاتي" لخياراته الغذائية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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