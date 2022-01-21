https://arabic.sputniknews.com/20220121/غوتيريش-يندد-بغارات-التحالف-على-مدينة-صعدة-اليمنية-ويدعو-لإجراء-تحقيق-سريع-وفعال-وشفاف-1056822394.html

غوتيريش يندد بغارات التحالف على مدينة صعدة اليمنية ويدعو لإجراء تحقيق سريع وشفاف

غوتيريش يندد بغارات التحالف على مدينة صعدة اليمنية ويدعو لإجراء تحقيق سريع وشفاف

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريش، مساء اليوم الجمعة، بغارات التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية، داعيا لوقف التصعيد في الحرب. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقال غوتيريش، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه "يندد بغارات التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية"، داعيا لإجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف.وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".

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