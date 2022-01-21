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عربي
"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"
https://arabic.sputniknews.com/20220121/فيسبوك-يحجب-نشر-منشورات-جديدة-على-صفحة-سبوتنيك-عربي-1056811504.html
"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"
"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"
منعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك عربي" على شبكة التواصل الاجتماعي. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:19+0000
2022-01-21T15:45+0000
روسيا
فيسبوك
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وبحسب الإشعار، تم تقييد الوصول إلى الصفحة "لأسباب أمنية لبضعة أيام" عند الاتصال بخدمة الدعم "فيسبوك"، كانت الإجابة خالية من التفاصيل، ما عدا جملة: "تم تقديم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا".وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على تفسير لهذا القرار، إلا أن "فيسبوك" اقتصر على تأكيد حجب "ميزات معينة" وسرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.ووجدت "سبوتنيك عربي" نفسها في وضع مماثل عندما تم نشر مقطع فيديو عن حياة الفريق الإيراني قاسم سليماني، الذي تم تصفيته قرب مطار بغداد ، ونشره المحررون على "فيسبوك" بعد وفاته في يناير 2020. بالإضافة إلى ذلك، حجبت الشبكة الاجتماعية أكثر من منشور حول موافقة وزارة الصحة الروسية على استخدام لقاح "سبوتنيك V".يذكر أن إدارة "فيسبوك" حذفت في عام 2019 أكثر من 500 حساب مرتبط بروسيا، بما في ذلك سبع صفحات لوكالة "سبوتنيك".وأعلنت الدائرة الإعلامية لـ"سبوتنيك" حينها في بيان، أن "مكتب تحرير سبوتنيك يقوم بكتابة الأخبار ويقوم بهذا العمل بشكل جيد. وإذا كان الحجب هو رد الفعل الوحيد من قبل "فيسبوك" على جودة العمل في وسائل الإعلام، إذن، فلن تكون لدينا أي تساؤلات لأن كل شيء أصبح واضحا. لكن الأمل موجود في أن تسود العقلانية".
https://arabic.sputniknews.com/20201023/موسكو-تويتر-وفيسبوك-تفرضان-رقابة-علنية-على-وسائل-الإعلام-الروسية-1046940524.html
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روسيا, فيسبوك

"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"

15:19 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركو ميتا، فيسبوك
شعار شركو ميتا، فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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منعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك عربي" على شبكة التواصل الاجتماعي.
وبحسب الإشعار، تم تقييد الوصول إلى الصفحة "لأسباب أمنية لبضعة أيام" عند الاتصال بخدمة الدعم "فيسبوك"، كانت الإجابة خالية من التفاصيل، ما عدا جملة: "تم تقديم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا".
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على تفسير لهذا القرار، إلا أن "فيسبوك" اقتصر على تأكيد حجب "ميزات معينة" وسرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.
ووجدت "سبوتنيك عربي" نفسها في وضع مماثل عندما تم نشر مقطع فيديو عن حياة الفريق الإيراني قاسم سليماني، الذي تم تصفيته قرب مطار بغداد ، ونشره المحررون على "فيسبوك" بعد وفاته في يناير 2020. بالإضافة إلى ذلك، حجبت الشبكة الاجتماعية أكثر من منشور حول موافقة وزارة الصحة الروسية على استخدام لقاح "سبوتنيك V".
يذكر أن إدارة "فيسبوك" حذفت في عام 2019 أكثر من 500 حساب مرتبط بروسيا، بما في ذلك سبع صفحات لوكالة "سبوتنيك".
وأعلنت الدائرة الإعلامية لـ"سبوتنيك" حينها في بيان، أن "مكتب تحرير سبوتنيك يقوم بكتابة الأخبار ويقوم بهذا العمل بشكل جيد. وإذا كان الحجب هو رد الفعل الوحيد من قبل "فيسبوك" على جودة العمل في وسائل الإعلام، إذن، فلن تكون لدينا أي تساؤلات لأن كل شيء أصبح واضحا. لكن الأمل موجود في أن تسود العقلانية".
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