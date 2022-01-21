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https://arabic.sputniknews.com/20220121/قاضي-يحظر-إلزام-بايدن-على-العمال-الفيدراليين-بالحصول-على-لقاح-كورونا-1056822937.html
قاضي يحظر إلزام بايدن على العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"
قاضي يحظر إلزام بايدن على العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"
حظر قاضي فيدرالي، اليوم الجمعة، إلزام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للعمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"، وقضى أن "الحكومة لا يمكنها معاقبة أولئك... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T21:28+0000
2022-01-21T21:28+0000
العالم
جو بايدن
فيروس كورونا
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وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري براون، إن حكمه كان حول "ما إذا كان بإمكان الرئيس بجرة قلم ودون تدخل من الكونغرس، أن يطلب من ملايين الموظفين الفيدراليين الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.ويمثّل حكم اليوم الجمعة أحدث انتكاسة لضغط الرئيس جو بايدن لمزيد من التطعيمات.وأعلن بايدن في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إلزام الموظفين الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا" بغرض التخفيف من تفشي متحور "دلتا" المتفشي آنذاك، كما أنه أنشأ تفويضات لأصحاب العمل الكبار والعاملين في مجال الرعاية الصحية.وفي الأسبوع الماضي، حظرت المحكمة العليا أوامر بايدن الإلزامية بشأن الحصول على اللقاح أو الخضوع لاختبار (كوفيد-19) للشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 100 موظف.لكن سمحت المحكمة العليا في نفس قرارها بتطبيق مطلب لقاح للعاملين في الرعاية الصحية في المنشآت الممولة اتحاديا في جميع أنحاء أمريكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-من-قرار-المحكمة-العليا-1056094629.html
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العالم, جو بايدن, فيروس كورونا

قاضي يحظر إلزام بايدن على العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"

21:28 GMT 21.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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حظر قاضي فيدرالي، اليوم الجمعة، إلزام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للعمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"، وقضى أن "الحكومة لا يمكنها معاقبة أولئك الذين يختارون عدم التطعيم".‏
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري براون، إن حكمه كان حول "ما إذا كان بإمكان الرئيس بجرة قلم ودون تدخل من الكونغرس، أن يطلب من ملايين الموظفين الفيدراليين الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ويمثّل حكم اليوم الجمعة أحدث انتكاسة لضغط الرئيس جو بايدن لمزيد من التطعيمات.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
13 يناير, 21:34 GMT
وأعلن بايدن في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إلزام الموظفين الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا" بغرض التخفيف من تفشي متحور "دلتا" المتفشي آنذاك، كما أنه أنشأ تفويضات لأصحاب العمل الكبار والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي الأسبوع الماضي، حظرت المحكمة العليا أوامر بايدن الإلزامية بشأن الحصول على اللقاح أو الخضوع لاختبار (كوفيد-19) للشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 100 موظف.
لكن سمحت المحكمة العليا في نفس قرارها بتطبيق مطلب لقاح للعاملين في الرعاية الصحية في المنشآت الممولة اتحاديا في جميع أنحاء أمريكا.
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