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https://arabic.sputniknews.com/20220121/لابيد-هجوم-المستوطنين-يقود-إلى-الهاوية-يجب-أن-يدق-ناقوس-الخطر-1056812240.html
لابيد: هجوم المستوطنين يقود إلى الهاوية... يجب أن يدق ناقوس الخطر
لابيد: هجوم المستوطنين يقود إلى الهاوية... يجب أن يدق ناقوس الخطر
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي شنه المستوطنون على ناشطي سلام في الضفة الغربية في وقت سابق اليوم، يقود إلى هاوية لا يمكن... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:35+0000
2022-01-21T15:36+0000
المستوطنون
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
أخبار الضفة الغربية
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جاء ذلك في تغريدة للابيد على حسابه في موقع تويتر، بعد إصابة 10 نشطاء يساريين جاءوا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وقال وزير خارجية إسرائيل: "العنف الصادم الذي يرتكبه الخارجون عن القانون في السامرة (شمال الضفة) يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا جميعا. هذا الواقع سيقودنا إلى هاوية لا يمكن تجاوزها".وأضاف: "ستقوم الشرطة بالتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم، ونحن بحاجة إلى التثقيف وإجراء حوار متعمق حول علاقات الجوار وسيادة القانون وكيف نريد أن نعيش هنا".وأحرق مستوطنون ملثمون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سيارة ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين، جاءوا لمساعدة الفلسطينيين في زراعة أراضيهم في قرية بورين، واعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة ما أدى إلى إصابة 10 منهم بجروح وكسور.وسبق أن أثار مصطلح "عنف المستوطنين"، ضجة واسعة وانتقادات لاذعة من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي سواء المشاركة في الائتلاف الحاكم أو تلك الموجودة في المعارضة.وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إنه يخضع ابتداء من صباح ذات اليوم للحراسة على مدار الساعة على خلفية تهديدات تلقاها ليس من عرب بل من "يهود إسرائيليين".وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أثار بارليف غضب المستوطنين، وأوساط اليمين الإسرائيلي عندما تطرق خلال حديثه مع مسؤولة أمريكية إلى العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وفي 12 ديسمبر الجاري، كتب بارليف تغريدة، قال فيها: "التقيت اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة فيكتوريا نولاند والتي كانت مهتمة، ضمن أمور أخرى، بعنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".لكن استخدام بارليف مصطلح "عنف المستوطنين" لم يرق لليمين الإسرائيلي، بما في ذلك حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.وفي اليوم التالي، كتب بينيت نفسه، معلقا: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يعانون يوميا من العنف والإرهاب منذ عقود".وأضاف: "إنهم (المستوطنون) هم الدرع الواقي لنا جميعا وعلينا أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".وختم بينيت تغريدته بالقول: "هناك تأثيرات هامشية في كل جمهور، يجب معالجتها بكل الوسائل، لكن يجب ألا نعمم على جمهور كامل".ويتكون الائتلاف الحاكم في إسرائيل من 8 أحزاب غير متجانسة إيديولوجيا من مختلف ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين ("يمينا") إلى اليسار (ميرتس")، وغالبا ما يشهد توترات حول عدد من القضايا الخلافية بما في ذلك "عنف المستوطنين".وعادة ما يرتكب المستوطنون جرائم كراهية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل اعتداءات جسدية وتخريب للمزارع والممتلكات، وسط اتهامات للجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بغض الطرف عن تلك الممارسات.وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، يعيش نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض محتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مستوطنون-إسرائيليون-يعتدون-على-نشطاء-سلام-ويحرقون-إحدى-سياراتهم-في-الضفة-فيديو-1056808033.html
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المستوطنون, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, أخبار الضفة الغربية

لابيد: هجوم المستوطنين يقود إلى الهاوية... يجب أن يدق ناقوس الخطر

15:35 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي شنه المستوطنون على ناشطي سلام في الضفة الغربية في وقت سابق اليوم، يقود إلى هاوية لا يمكن تجاوزها ويجب أن يدق ناقوس الخطر.
جاء ذلك في تغريدة للابيد على حسابه في موقع تويتر، بعد إصابة 10 نشطاء يساريين جاءوا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير خارجية إسرائيل: "العنف الصادم الذي يرتكبه الخارجون عن القانون في السامرة (شمال الضفة) يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا جميعا. هذا الواقع سيقودنا إلى هاوية لا يمكن تجاوزها".
وأضاف: "ستقوم الشرطة بالتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم، ونحن بحاجة إلى التثقيف وإجراء حوار متعمق حول علاقات الجوار وسيادة القانون وكيف نريد أن نعيش هنا".
وأحرق مستوطنون ملثمون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سيارة ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين، جاءوا لمساعدة الفلسطينيين في زراعة أراضيهم في قرية بورين، واعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة ما أدى إلى إصابة 10 منهم بجروح وكسور.
وسبق أن أثار مصطلح "عنف المستوطنين"، ضجة واسعة وانتقادات لاذعة من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي سواء المشاركة في الائتلاف الحاكم أو تلك الموجودة في المعارضة.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إنه يخضع ابتداء من صباح ذات اليوم للحراسة على مدار الساعة على خلفية تهديدات تلقاها ليس من عرب بل من "يهود إسرائيليين".
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أثار بارليف غضب المستوطنين، وأوساط اليمين الإسرائيلي عندما تطرق خلال حديثه مع مسؤولة أمريكية إلى العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 12 ديسمبر الجاري، كتب بارليف تغريدة، قال فيها: "التقيت اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة فيكتوريا نولاند والتي كانت مهتمة، ضمن أمور أخرى، بعنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".
لكن استخدام بارليف مصطلح "عنف المستوطنين" لم يرق لليمين الإسرائيلي، بما في ذلك حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وفي اليوم التالي، كتب بينيت نفسه، معلقا: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يعانون يوميا من العنف والإرهاب منذ عقود".
وأضاف: "إنهم (المستوطنون) هم الدرع الواقي لنا جميعا وعلينا أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".
وختم بينيت تغريدته بالقول: "هناك تأثيرات هامشية في كل جمهور، يجب معالجتها بكل الوسائل، لكن يجب ألا نعمم على جمهور كامل".
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على نشطاء سلام ويحرقون إحدى سياراتهم في الضفة... فيديو
14:34 GMT
ويتكون الائتلاف الحاكم في إسرائيل من 8 أحزاب غير متجانسة إيديولوجيا من مختلف ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين ("يمينا") إلى اليسار (ميرتس")، وغالبا ما يشهد توترات حول عدد من القضايا الخلافية بما في ذلك "عنف المستوطنين".
وعادة ما يرتكب المستوطنون جرائم كراهية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل اعتداءات جسدية وتخريب للمزارع والممتلكات، وسط اتهامات للجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بغض الطرف عن تلك الممارسات.
وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، يعيش نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض محتلة.
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