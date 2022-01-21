https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-روسيا-سمعت-أول-رد-شفوي-من-الولايات-المتحدة-على-مسودة-الضمانات-الأمنية-1056799999.html

لافروف: بلينكن وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات الأمنية الروسية الأسبوع المقبل

لافروف: بلينكن وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات الأمنية الروسية الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماعه مع بلينكين في جنيف، اليوم الجمعة، إن نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T11:57+0000

2022-01-21T11:57+0000

2022-01-21T12:32+0000

روسيا

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وتابع لافروف: "لقد سمعنا أول رد فعل من الولايات المتحدة، رد شفهي، تجاه ما تم مناقشته في الصيغتين [الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا] على مستوى نواب وزيري الخارجية... رد الفعل كان أوليا، وقد نبهونا إلى ذلك، وقد صاحبه بعض الأسئلة التوضيحية الموجهة لنا".وأضاف لافروف: "روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا التي يثيرها الغرب حول أوكرانيا تهدف للتغطية على سعي كييف لتقويض اتفاقيات "مينسك -2"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم الهجوم على أوكرانيا.وأوضح لافروف: "حلف الناتو يعمل ضد روسيا، وبالتالي فإن موسكو تعارض توسع الحلف إلى الشرق".قال لافروف بعد الاجتماع مع بلينكين إن الاجتماع كان مقررًا لمدة ساعة ونصف، لأنه كان واضحا ما سيتم مناقشته.كما أوضح لافروف أنه دعا بلينكن إلى التأثير على كييف حتى تعود إلى رشدها.وقال لافروف إنه من المقرر أن يكون هناك اتصال على مستوى وزيري الخارجية بعد أن تتلقى روسيا ردا من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، أما حول احتمال لقاء بوتين وبايدن فأضاف: "بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع بايدن.. لكن اجتماع القمة يتطلب تحضيرات جيدة".وقال لافروف إنه، خلال محادثاته مع بلينكين، لم يتم التطرق إلى موضوع نشر الأسلحة في أمريكا اللاتينية، ولا سيما في فنزويلا وكوبا.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، متحدثًا عن إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في كوبا وفنزويلا، إنه لا يريد تأكيد أو استبعاد أي شيء.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/مراسل-سبوتنيك-انتهاء-الاجتماع-بين-لافروف-ونظيره-بلينكن-في-جنيف-1056799356.html

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