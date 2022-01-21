لبنان... إغلاق مركز أمن عام قرطبا بسبب كورونا

وأوضح الأمن العام للبناني في بيان قصير نشره عبر "تويتر"، أنه "بسبب تفشي وباء كورونا يقفل مركز أمن عام قرطبا الإقليمي لمدة 10 أيام من تاريخه".وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، أن المساعدات الخارجية هي التي ستمكن القطاع الصحي اللبناني من الاستمرار في ظل الضغط الذي يتعرض له.وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال عراجي: "الليلة في العناية الفائقة تصل كلفتها إلى ما بين 8 الى 10 ملايين ليرة، وهذا الأمر جعل نسبة إشغال المستشفيات بشكل عام تتراجع وهي لا تتعدى الـ50%، وبعض المرضى لم يعد بإمكانهم دخول المستشفيات، وإذا لم تأت مساعدات من الخارج فإن القطاع الصحي لن يتمكن من الاستمرار".وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني أن ضغط كلفة القطاع الصحي على الاقتصاد اللبناني كبير، مشيرا إلى أن "البنك الدولي يغطي جزءا من فاتورة المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات على حساب وزارة الصحة، ولكن يبقى هذا غير كاف لأن الكلفة الاستشفائية اصبحت مرتفعة جدا".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال عراجي: "الليلة في العناية الفائقة تصل كلفتها إلى ما بين 8 الى 10 ملايين ليرة، وهذا الأمر جعل نسبة إشغال المستشفيات بشكل عام تتراجع وهي لا تتعدى الـ50%، وبعض المرضى لم يعد بإمكانهم دخول المستشفيات، وإذا لم تأت مساعدات من الخارج فإن القطاع الصحي لن يتمكن من الاستمرار".
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني أن ضغط كلفة القطاع الصحي على الاقتصاد اللبناني كبير، مشيرا إلى أن "البنك الدولي يغطي جزءا من فاتورة المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات على حساب وزارة الصحة، ولكن يبقى هذا غير كاف لأن الكلفة الاستشفائية اصبحت مرتفعة جدا".