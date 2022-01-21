https://arabic.sputniknews.com/20220121/لماذا-يتصاعد-التشاؤم-الفرنسي-والأوروبي-بشأن-التوصل-لاتفاق-في-مفاوضات-فيينا؟-1056822117.html

لماذا يتصاعد التشاؤم الفرنسي والأوروبي بشأن التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا؟

لماذا يتصاعد التشاؤم الفرنسي والأوروبي بشأن التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا؟

في وقت تستمر فيه المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا، أطلقت فرنسا تصريحات متشائمة بشأن عدم توقعها أن تفضي العملية التفاوضية القائمة إلى... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T20:44+0000

2022-01-21T20:44+0000

2022-01-21T20:44+0000

الملف النووي الإيراني

إيران

فيينا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101964/55/1019645576_0:11:1000:574_1920x0_80_0_0_cc76db6ef431103dc49796800ccfa951.jpg

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجب تسريع وتيرة المحادثات لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، لأن المسار الحالي، لن يفضي إلى اتفاق، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.من جهتها، حذرت الولايات الأمريكية من أن الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية مصممة على منع طهران من الحصول على سلاح نووي.تشاؤم أوروبياعتبر مصطفى الطوسة المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن التشاؤم الفرنسي من نجاح مسيرة التفاوض في فيينا، مبني على التحفظات التي لمستها الدبلوماسية الفرنسية في آخر الجولات التفاوضية مع إيران، حيث كان هناك اقتناع فرنسي في البداية أنه في حال نجاحها في انتزاع تنازلات أمريكية تتعلق برفع جزئي للعقوبات وتحرير بعض الأموال الإيرانية المجمدة سيدفع الإيرانيين للتنازل في المقابل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لكن على ما يبدو أن الدبلوماسية الأوروبية والفرنسية اصطدمت بموقف متعنت من قبل طهران، والتي ترفض تقديم أي تنازلات خاصة فيما يتعلق بأنشطتها في المنطقة أو برنامجها الباليستي، فالمفاوض الإيران بقي متمسكا بثوابته الأولى ولم يغير من مواقفه بل بالعكس يبدو أنه تراجع بالمقارنة بالتنازلات التي قدمها الوفد الذي كان يديره وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف.وتابع: "هناك تشاؤم فرنسي وأوروبي بأن إيران ليست جادة للوصول إلى مخرج لهذه الأزمة، وأنهم يتلاعبون ويحاولون ربح الوقت، وهذا بالنسبة للمجموعة الدولية يمثل تحديا كبيرا، لأنهم يعرفون جيدًا أن ربح الوقت بالنسبة للإيرانيين يعني المضي قدمًا والمزيد من المكتسبات في مسلسل الحصول على السلاح النووي، وهذا بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين خط أحمر، لذلك كان هذا التشاؤم الفرنسي والأوروبي".ويرى أن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو كيف ستترجم فرنسا وأوروبا هذا الموقف على المستوى السياسي والدبلوماسي، فهل سيكون هناك تصعيد ضد الإيرانيين أم محاولات إضافية لإقناعهم بتقديم تنازلات ومحاولة إنقاذ هذا الاتفاق النووي، وكذلك إنقاذ ماء وجه الوساطة الأوروبية والفرنسية.موقف إيراني ثابتفي السياق يرى الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن فرنسا دائمًا تتخذ موقفًا متشائمًا، وأنها تحاول عرقلة المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية في كل مرة تقترب فيها إلى نتائج لا تؤّمن مصالحها ومصالح أوروبا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع الآن بات واضحًا للجميع، والموقف الإيراني ثابت، عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي، وكذلك عودة إيران لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالاتفاق بات مرهونًا برفع العقوبات.وتابع: "لكن يجب أن تكون عملية رفع العقوبات هذه بشكل تضمنه إيران، حيث يكون دليلًا يدفع طهران لاتخاذ خطوات للحد من برنامجها النووي دون أي مقابل".وأكد أبشناس أن التصريحات الأوروبية والأمريكية التي تخرج حاليًا وتحاول مهاجمة أو تهديد طهران، تأتي بسبب انزعاج الغرب من التقارب الإيراني الروسي، ما يدفعهم إلى الخروج بمثل هذه التصريحات العدائية.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد كشفت عن تفاصيل النصوص التي تعمل عليها الأطراف المفاوضة في فيينا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، وفقا لمعلومات وصلتها، إن "فريق التفاوض الإيراني وأعضاء 4+1 يعملون حاليا على نص واحد وثلاثة مرفقات"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن النص الرئيسي أصبح "قرارا"، ويتضمن عموميات الاتفاقات.وبحسب الوكالة، "يحتوي هذا النص على ثلاثة مرافق، يتناول أولها رفع العقوبات ويفسر رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وتتم كتابة هذه المسودة أيضا من قبل اللجنة المعنية بإزالة العقوبات".وأشارت إلى أن "المرفق الثاني يتعلق بالالتزامات النووية لإيران، حيث يصف خطوات إيران وكيفية العودة عن خفض التزاماتها النووية، ومجموعة العمل النووية مسؤولة عن كتابة هذه المسودة".وأوضحت "مهر" أنه بحسب المعلومات التي وصلتها، فإن "الملف الثالث يشير إلى تنفيذ إجراءات الأطراف والترتيبات التنفيذية للاتفاقيات المبرمة، كما تتم كتابة هذا الملحق واستكماله في لجنة الترتيبات التنفيذية".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مقابلة على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنه زار إسرائيل أواخر الشهر الماضي للتنسيق مع تل أبيب في حال لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، مؤكدا أن "الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران".واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/وزير-الخارجية-الفرنسي-يعتقد-أن-المفاوضات-مع-إيران-تجري-ببطء-شديد-1055267662.html

https://arabic.sputniknews.com/20220119/رئيسي-تجربة-التعاون-بين-روسيا-وإيران-في-سوريا-تهيئ-لتطبيقها-في-مجالات-أخرى-1056698428.html

إيران

فيينا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الملف النووي الإيراني, إيران, فيينا