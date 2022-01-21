ما المشكلة التي تسببت في توقف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا

وقالت الوكالة: "استؤنفت صادرات الغاز إلى تركيا بعد توقفها أمس (الخميس 20 يناير) إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي".وكان مسؤولون في القطاع في تركيا قالوا أمس إن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40 في المئة.وأوضح مسؤولون في قطاع الطاقة التركي أن إيران تزود تركيا بمترين مكعّبين من الغاز الطبيعي بدلا من احتياجاتها البالغة 28 مترا مكعبا منذ استئناف الصادرات اليوم الجمعة بعد انقطاعها بسبب عطل فني في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران. وطبقا لأحدث بيانات رسمية، قدمت إيران وحدها 16% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.
أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الجمعة، أن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا استؤنفت بعد قطعها أمس الخميس بسبب عطل فني.
وقالت الوكالة: "استؤنفت صادرات الغاز إلى تركيا بعد توقفها أمس (الخميس 20 يناير) إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي".
وكان مسؤولون في القطاع في تركيا قالوا أمس إن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40 في المئة.
وقالت وكالة شانا دون توضيح: "توقف صادرات الغاز إلى تركيا لفترة وجيزة حدث بسبب محطة دعم الضغط في تركيا مما استلزم إجراء تعديلات لتسلم (إمدادات) الغاز بعد هبوط في الضغط".
وأوضح مسؤولون في قطاع الطاقة التركي أن إيران تزود تركيا بمترين مكعّبين من الغاز الطبيعي بدلا من احتياجاتها البالغة 28 مترا مكعبا منذ استئناف الصادرات اليوم الجمعة بعد انقطاعها بسبب عطل فني في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".