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ما المشكلة التي تسببت في توقف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا
ما المشكلة التي تسببت في توقف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا
أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الجمعة، أن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا استؤنفت بعد قطعها أمس الخميس بسبب عطل فني. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:54+0000
2022-01-21T16:54+0000
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وقالت الوكالة: "استؤنفت صادرات الغاز إلى تركيا بعد توقفها أمس (الخميس 20 يناير) إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي".وكان مسؤولون في القطاع في تركيا قالوا أمس إن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40 في المئة.وأوضح مسؤولون في قطاع الطاقة التركي أن إيران تزود تركيا بمترين مكعّبين من الغاز الطبيعي بدلا من احتياجاتها البالغة 28 مترا مكعبا منذ استئناف الصادرات اليوم الجمعة بعد انقطاعها بسبب عطل فني في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران. وطبقا لأحدث بيانات رسمية، قدمت إيران وحدها 16% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/وكالة-إيران-توقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-إلى-تركيا-1056725652.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/هل-يغير-نقل-الغاز-الإسرائيلي-عبر-تركيا-لأوروبا-ميزان-القوى-في-شرق-البحر-المتوسط-1056787146.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

ما المشكلة التي تسببت في توقف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا

16:54 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الجمعة، أن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا استؤنفت بعد قطعها أمس الخميس بسبب عطل فني.
وقالت الوكالة: "استؤنفت صادرات الغاز إلى تركيا بعد توقفها أمس (الخميس 20 يناير) إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي".

وكان مسؤولون في القطاع في تركيا قالوا أمس إن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40 في المئة.
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
أمس, 09:09 GMT

وقالت وكالة شانا دون توضيح: "توقف صادرات الغاز إلى تركيا لفترة وجيزة حدث بسبب محطة دعم الضغط في تركيا مما استلزم إجراء تعديلات لتسلم (إمدادات) الغاز بعد هبوط في الضغط".

وأوضح مسؤولون في قطاع الطاقة التركي أن إيران تزود تركيا بمترين مكعّبين من الغاز الطبيعي بدلا من احتياجاتها البالغة 28 مترا مكعبا منذ استئناف الصادرات اليوم الجمعة بعد انقطاعها بسبب عطل فني في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
هل يغير نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا لأوروبا ميزان القوى في شرق البحر المتوسط
09:45 GMT
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن التدفق منخفض الضغط من إيران وانخفاض كميات الغاز المتدفقة كانت تعطل النظام، وأضافوا أنه لا توجد مشكلات فنية من الجانب التركي.
وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران. وطبقا لأحدث بيانات رسمية، قدمت إيران وحدها 16% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.
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