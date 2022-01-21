https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببيان-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-أنصار-الله-للإمارات-1056823538.html

"التعاون الخليجي" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن استهداف "أنصار الله" للإمارات

"التعاون الخليجي" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن استهداف "أنصار الله" للإمارات

رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية لمنشآت في دولة الإمارات، داعيا الجماعة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T21:47+0000

2022-01-21T21:47+0000

2022-01-21T21:48+0000

اليمن

أنصار الله

مجلس الأمن الدولي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مجلس التعاون الخليجي

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جاء ذلك في بيان للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الرياض) نايف فلاح مبارك الحجرف، نشره الموقع الرسمي للمجلس.واعتبر الحجرف البيان "تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية".وجدد الأمين العام الموقف "الثابت" للمجلس التعاون الخليجي فيما يخص إنهاء الأزمة اليمنية، عبر الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث "المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".ودعا الحجرف في البيان، "أنصار الله" إلى "الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة".وقال إن ذلك من شأنه أن "يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان مجلس الأمن بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.فيما قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع تويتر: "بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة".واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن "تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-الأمن-الدولي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056812046.html

https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-تعلق-على-بيان-مجلس-الأمن-بشأن-استهدافها-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056818330.html

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اليمن, أنصار الله, مجلس الأمن الدولي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجلس التعاون الخليجي