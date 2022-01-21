تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببيان-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-أنصار-الله-للإمارات-1056823538.html
"التعاون الخليجي" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن استهداف "أنصار الله" للإمارات
"التعاون الخليجي" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن استهداف "أنصار الله" للإمارات
رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية لمنشآت في دولة الإمارات، داعيا الجماعة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T21:47+0000
2022-01-21T21:48+0000
اليمن
أنصار الله
مجلس الأمن الدولي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مجلس التعاون الخليجي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/21/1028072162_0:0:4586:2580_1920x0_80_0_0_c191c44fa246e4738adea9c204a04035.jpg
جاء ذلك في بيان للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الرياض) نايف فلاح مبارك الحجرف، نشره الموقع الرسمي للمجلس.واعتبر الحجرف البيان "تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية".وجدد الأمين العام الموقف "الثابت" للمجلس التعاون الخليجي فيما يخص إنهاء الأزمة اليمنية، عبر الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث "المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".ودعا الحجرف في البيان، "أنصار الله" إلى "الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة".وقال إن ذلك من شأنه أن "يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان مجلس الأمن بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.فيما قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع تويتر: "بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة".واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن "تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-الأمن-الدولي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056812046.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-تعلق-على-بيان-مجلس-الأمن-بشأن-استهدافها-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056818330.html
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/21/1028072162_442:0:4450:3006_1920x0_80_0_0_8dff770d56df5ef2ffe459cdec3f9e3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, أنصار الله, مجلس الأمن الدولي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجلس التعاون الخليجي

"التعاون الخليجي" يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن استهداف "أنصار الله" للإمارات

21:47 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 21.01.2022)
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT / AFPوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT / AFP
تابعنا عبر
رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية لمنشآت في دولة الإمارات، داعيا الجماعة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار.
جاء ذلك في بيان للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الرياض) نايف فلاح مبارك الحجرف، نشره الموقع الرسمي للمجلس.
واعتبر الحجرف البيان "تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية".
وجدد الأمين العام الموقف "الثابت" للمجلس التعاون الخليجي فيما يخص إنهاء الأزمة اليمنية، عبر الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث "المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".
ودعا الحجرف في البيان، "أنصار الله" إلى "الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة".
وقال إن ذلك من شأنه أن "يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان مجلس الأمن بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.
وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف منشآت مدنية في الإمارات
15:29 GMT
فيما قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع تويتر: "بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة".
واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن "تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"أنصار الله" تعلق على بيان مجلس الأمن بشأن استهدافها منشآت مدنية في الإمارات
18:43 GMT
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية