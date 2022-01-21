مراسل "سبوتنيك": انتهاء الاجتماع بين لافروف ونظيره بلينكن في جنيف

وذكر المراسل أن الاجتماع بين الطرفين استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، حيث تطرق فيه الجانبين إلى أبرز القضايا بين الدولتين وأهمها بشأن أجوبة واشنطن لموسكو بشأن الضمانات الأمنية.وعقدت المحادثات بين الطرف الروسي والأمريكي في فندق "بريزيدندت" وسط مدينة جنيف السويسرية. ويعد هذا الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الخارجية الروسية والأمريكية، حيث عُقد الأول في مدينة ريكيافيك في مايو/أيار الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والاجتماع الثاني في مدينة ستوكهولم في ديسمبر/ تشرين الثاني على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن انتهاء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف.
وذكر المراسل أن الاجتماع بين الطرفين استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، حيث تطرق فيه الجانبين إلى أبرز القضايا بين الدولتين وأهمها بشأن أجوبة واشنطن لموسكو بشأن الضمانات الأمنية.
وعقدت المحادثات بين الطرف الروسي والأمريكي في فندق "بريزيدندت" وسط مدينة جنيف السويسرية.
ويعد هذا الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الخارجية الروسية والأمريكية، حيث عُقد الأول في مدينة ريكيافيك في مايو/أيار الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والاجتماع الثاني في مدينة ستوكهولم في ديسمبر/ تشرين الثاني على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.