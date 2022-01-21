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لافروف: بلينكن وعد بتقديم إجابات كتابية للمقترحات الأمنية الروسية الأسبوع القادم
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مراسل-سبوتنيك-انتهاء-الاجتماع-بين-لافروف-ونظيره-بلينكن-في-جنيف-1056799356.html
مراسل "سبوتنيك": انتهاء الاجتماع بين لافروف ونظيره بلينكن في جنيف
مراسل "سبوتنيك": انتهاء الاجتماع بين لافروف ونظيره بلينكن في جنيف
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن انتهاء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:42+0000
2022-01-21T11:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر المراسل أن الاجتماع بين الطرفين استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، حيث تطرق فيه الجانبين إلى أبرز القضايا بين الدولتين وأهمها بشأن أجوبة واشنطن لموسكو بشأن الضمانات الأمنية.وعقدت المحادثات بين الطرف الروسي والأمريكي في فندق "بريزيدندت" وسط مدينة جنيف السويسرية. ويعد هذا الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الخارجية الروسية والأمريكية، حيث عُقد الأول في مدينة ريكيافيك في مايو/أيار الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والاجتماع الثاني في مدينة ستوكهولم في ديسمبر/ تشرين الثاني على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": انتهاء الاجتماع بين لافروف ونظيره بلينكن في جنيف

11:42 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 21.01.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن انتهاء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف.
وذكر المراسل أن الاجتماع بين الطرفين استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، حيث تطرق فيه الجانبين إلى أبرز القضايا بين الدولتين وأهمها بشأن أجوبة واشنطن لموسكو بشأن الضمانات الأمنية.
وعقدت المحادثات بين الطرف الروسي والأمريكي في فندق "بريزيدندت" وسط مدينة جنيف السويسرية.
ويعد هذا الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الخارجية الروسية والأمريكية، حيث عُقد الأول في مدينة ريكيافيك في مايو/أيار الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والاجتماع الثاني في مدينة ستوكهولم في ديسمبر/ تشرين الثاني على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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