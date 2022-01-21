مستوطنون إسرائيليون يعتدون على نشطاء سلام ويحرقون إحدى سياراتهم في الضفة... فيديو
14:34 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 21.01.2022)
اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على عدد من نشطاء السلام، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالضرب المبرح، وأحرقوا إحدى سياراتهم، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "هاجم مستوطنون، اليوم (الجمعة)، نشطاء يساريين جاءوا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس".
وأضافت أن عددا من المستوطنين كانوا ملثمين ومسلحين بالهراوات والحجارة، كما أشعلوا النار في سيارة أحد الناشطين.
ونقل أربعة نشطاء إلى مستشفى بيلينسون في مدينة بتاح تكفا في حالة طفيفة، فيما نقل ثلاثة آخرون إلى مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب.
وفقا لنشطاء من منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" المناوئة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، جاء نحو 15 رجلا ملثما من بؤرة جفعات رونين الاستيطانية المجاورة وبدأوا في مهاجمتهم.
وفي مقطع فيديو، شوهد عدد من الملثمين يرشقون سيارة النشطاء بالحجارة ثم يصبون الوقود عليها، وشوهدت السيارة تحترق.
רגע הצתת הרכב של אחד הפעילים היום סמוך לבורין. לדברי הפעילים יש 5 פצועים, מתוכם לפחות 2 עם חבלות ראש. אחד מהם סיפר שרעולי הפנים הגיעו עם רכב מכיוון מאחז גבעת רונן ואז ירדו לכיוונם עם אלות ואבנים. הפעילים הגיעו למקום לנטיעות pic.twitter.com/EzXQbUiuf9— Hagar Shezaf (@HShezaf) January 21, 2022
وبحسب ناشطين إسرائيليين، لم تصل قوات الجيش إلى المكان إلا بعد مغادرة المهاجمين.
قال أمير بيري، أحد النشطاء الذي كان في مكان الحادث، إنهم جاءوا للمساعدة في زراعة أشجار الفلسطينيين الذين تضررت أراضيهم في الماضي. وبحسب قوله، فإن معظم النشطاء في المكان من كبار السن.
وعندما انتهوا من زرع قطعة أرض وخططوا للمضي قدما، لاحظ الفلسطينيون الذين كانوا معهم حشدا من الرجال الملثمين، وصل بعضهم في سيارة.
وقال: "بدأوا يرشقوننا بالصخور وليس الحجارة، كل واحدة بحجم قنبلة يدوية، وأثناء إشعال السيارة، قاموا أيضا بتفجير رأس مالكها بحجر".
وأضاف "بيري" الذي كُسرت إحدى أصابعه في الهجوم: "كانت بجواري امرأة أكبر سنا، ربما تبلغ من العمر 70 عاما، قاموا بضربها بهراوة على رأسها".
ישראלים שירדו מהמאחז גבעת רונן - תקפו ישראלים.ות ופלסטינים שנאעו עצים באדמות כפר בורין. בנפצעים.ות בדרך לבתי חולים.— Rabbi Arik Ascherman (@RavArik) January 21, 2022
Israelis that came from the Givat Ronen outpost attack Israelis and Palestinians planting trees on lands belonging to Burin. Injured are on their way to hospitals. pic.twitter.com/DMJ9djPbB8
من جانبه، قال نائب وزير الدفاع عضو الكنيست ألون شوستر (أزرق وأبيض)، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة إسرائيل ومكتب المدعي العام سيواصلون جهودهم لوقف الإسرائيليين العنيفين الذين يقوضون أمن الدولة ويضرون بصورة إسرائيل الأخلاقية لصالح الاستيطان في الضفة الغربية".
بدوره، قال المدير العام لمنظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان "آفي دابوش": "من المؤسف أن نرى مرارا وتكرارا كيف تظهر السلطات المختلفة، ولا سيما صناع القرار، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عجزا مؤسفا في وجه مثيري الشغب الخطرين الذين يرتكبون باسم الله مظالم خطيرة".
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وقال عضو الكنيست موسي راز، معلقا على القضية: "عنف المستوطنين متفش دون ضبط للنفس، ووزراء الحكومة لا يفعلون ما يكفي لوقفه. من المستحيل أن يمر هذا الحدث الصعب في صمت".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الهجوم أسفر عن إصابة 10 متضامنين إسرائيليين بجروح وكسور خلال زراعتهم الأشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.