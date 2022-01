مستوطنون إسرائيليون يعتدون على نشطاء سلام ويحرقون إحدى سياراتهم في الضفة... فيديو

ישראלים שירדו מהמאחז גבעת רונן - תקפו ישראלים.ות ופלסטינים שנאעו עצים באדמות כפר בורין. בנפצעים.ות בדרך לבתי חולים.

Israelis that came from the Givat Ronen outpost attack Israelis and Palestinians planting trees on lands belonging to Burin. Injured are on their way to hospitals. pic.twitter.com/DMJ9djPbB8