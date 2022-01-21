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https://arabic.sputniknews.com/20220121/مصر-تتعرض-لزلازل-كل-يوم-فيديو-1056777682.html
مصر تتعرض لزلازل كل يوم... فيديو
مصر تتعرض لزلازل كل يوم... فيديو
أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، تعرض البلاد لزلازل كل يوم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T07:35+0000
2022-01-21T07:35+0000
2022-01-21T07:52+0000
زلزال
أخبار مصر الآن
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وقال القاضي في تصريحات عبر فضائية "صدى البلاد"، إن العام الماضي سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.وأشار القاضي إلى أن البحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال كبير في منطقة شرق البحر المتوسط، وفقا للأرقام التي تم دراستها.وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال قبرص الذي وقع الأسبوع الماضي، حدث في تمام الساعة 3:7 صباحا بتوقيت القاهرة، وأحدث قلقا لدى البعض من تبعاته.وأوضح أنه يوجد فارق بين الشعور بالزلزال، وبين تبعاته، كما هناك فرق بين زلزال قبرص الذي حدث داخل البحر المتوسط، وبين الهزة الأرضية التي شهدتها مصر في عام 1992 كونها حدثت في دهشور داخل مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار مصر الآن
مصر تتعرض لزلازل كل يوم... فيديو 07:35 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 21.01.2022)
أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، تعرض البلاد لزلازل كل يوم.
وقال القاضي في تصريحات عبر فضائية "صدى البلاد"، إن العام الماضي سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.
وأشار القاضي إلى أن البحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال كبير في منطقة شرق
البحر المتوسط
، وفقا للأرقام التي تم دراستها.
وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال قبرص الذي وقع الأسبوع الماضي، حدث في تمام الساعة 3:7 صباحا بتوقيت القاهرة، وأحدث قلقا لدى البعض من تبعاته.
وأوضح أنه يوجد فارق بين الشعور بالزلزال، وبين تبعاته، كما هناك فرق بين
زلزال قبرص
الذي حدث داخل البحر المتوسط، وبين الهزة الأرضية التي شهدتها مصر في عام 1992 كونها حدثت في دهشور داخل مصر.