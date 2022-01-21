مصر تحذر مواطنيها من مكالمات "وهمية" بغرض الاستغلال والابتزاز

وقالت في بيان رسمي، إن هناك أشخاصا يجرون اتصالات بالمواطنين، بصفتهم منتسبين للوزارة، من أجل تسجيل بياناتهم بغرض التأكد من تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.وأكدت وزارة الصحة المصرية أنها لم تكلف أي أشخاص للاتصال بالمواطنين، وشددت أن هذه المكالمات الهاتفية وهمية، وأنها تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم.وأوضحت الوزارة أنها تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح فيروس "كورونا".وأعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.وكان القائم بأعمال وزير الصحة في مصر ووزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أعلن يوم الأحد الماضي، أن هناك زيادة كبيرة وواضحة في إصابات فيروس "كورونا" المستجد.وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، توجيهات بتقليل الكثافات البشرية داخل بعض الأماكن للوقاية من فيروس "كورونا"، مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، توجيهات بتقليل الكثافات البشرية داخل بعض الأماكن للوقاية من فيروس "كورونا"، مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.