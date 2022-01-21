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مصر تحذر مواطنيها من مكالمات "وهمية" بغرض الاستغلال والابتزاز
مصر تحذر مواطنيها من مكالمات "وهمية" بغرض الاستغلال والابتزاز
أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرا لجميع المواطنين بشأن مكالمات هاتفية بغرض ابتزازهم واستغلالهم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:36+0000
2022-01-21T16:36+0000
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وقالت في بيان رسمي، إن هناك أشخاصا يجرون اتصالات بالمواطنين، بصفتهم منتسبين للوزارة، من أجل تسجيل بياناتهم بغرض التأكد من تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.وأكدت وزارة الصحة المصرية أنها لم تكلف أي أشخاص للاتصال بالمواطنين، وشددت أن هذه المكالمات الهاتفية وهمية، وأنها تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم.وأوضحت الوزارة أنها تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح فيروس "كورونا".وأعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.وكان القائم بأعمال وزير الصحة في مصر ووزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أعلن يوم الأحد الماضي، أن هناك زيادة كبيرة وواضحة في إصابات فيروس "كورونا" المستجد.وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، توجيهات بتقليل الكثافات البشرية داخل بعض الأماكن للوقاية من فيروس "كورونا"، مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/النيابة-العامة-المصرية-تكشف-تفاصيل-قضية-رشوة-وزارة-الصحة-1054742586.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تحذر مواطنيها من مكالمات "وهمية" بغرض الاستغلال والابتزاز

16:36 GMT 21.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرا لجميع المواطنين بشأن مكالمات هاتفية بغرض ابتزازهم واستغلالهم.
وقالت في بيان رسمي، إن هناك أشخاصا يجرون اتصالات بالمواطنين، بصفتهم منتسبين للوزارة، من أجل تسجيل بياناتهم بغرض التأكد من تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أنها لم تكلف أي أشخاص للاتصال بالمواطنين، وشددت أن هذه المكالمات الهاتفية وهمية، وأنها تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم.
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل قضية "رشوة وزارة الصحة"
29 ديسمبر 2021, 15:41 GMT
وأوضحت الوزارة أنها تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح فيروس "كورونا".
وأعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.
وكان القائم بأعمال وزير الصحة في مصر ووزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أعلن يوم الأحد الماضي، أن هناك زيادة كبيرة وواضحة في إصابات فيروس "كورونا" المستجد.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، توجيهات بتقليل الكثافات البشرية داخل بعض الأماكن للوقاية من فيروس "كورونا"، مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.
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