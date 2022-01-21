https://arabic.sputniknews.com/20220121/مصر-تعلن-استقبال-667-ألف-جرعة-من-لقاح-أسترازينيكا-بمطار-القاهرة-1056780291.html

مصر تعلن استقبال 667 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بمطار القاهرة

مصر تعلن استقبال 667 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بمطار القاهرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، في مصر، استقبال 667 ألفا و100 جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T09:18+0000

2022-01-21T09:18+0000

2022-01-21T09:18+0000

أخبار مصر الآن

فيروس كورونا

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وقال عبد الغفار في بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، إن الجرعات التي وصلت إلى مطار القاهرة، مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي".ودعا عبد الغفار المواطنين مجددا إلى ضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا، للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.وأكد الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "استرازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.وأوضح أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/أسترازينيكا-تعلن-أن-لقاحها-المعزز-فعال-ضد-أوميكرون-1054494953.html

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