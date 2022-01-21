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ممثل خامنئي يرد على صلاة رئيسي في الكرملين: من المحتمل أن يصلي أيضا في البيت الأبيض
ممثل خامنئي يرد على صلاة رئيسي في الكرملين: من المحتمل أن يصلي أيضا في البيت الأبيض
علّق ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة ألبرز، محمد همداني، على صلاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين، أثناء زيارته إلى روسيا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T18:35+0000
2022-01-21T18:35+0000
أخبار إيران
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وقال همداني، في تصريحات نقلتها إيران إنترناشيونال، إنه "من الممكن أن يصلي رئيسنا أيضا في البيت الأبيض"، مؤكدا أن "صلاة رئيسي في الكرملين كانت تحمل رسائل مهمة".وأضاف: "في اليوم الذي يصبح فيه القادة الأمريكيون بشرًا، يمكن إقامة علاقات".وأدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، الصلاة في مبنى الكرملين، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.وقام رئيسي الأربعاء الماضي، بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021، وقال إن "الزيارة تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقويته".
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الرئيس-الإيراني-يصلي-في-مسجد-موسكو-ويصف-الانسجام-بين-الأديان-بأنه-سمة-من-سمات-روسيا-صور-1056765341.html
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أخبار إيران, أخبار روسيا

ممثل خامنئي يرد على صلاة رئيسي في الكرملين: من المحتمل أن يصلي أيضا في البيت الأبيض

18:35 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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علّق ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة ألبرز، محمد همداني، على صلاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين، أثناء زيارته إلى روسيا.
وقال همداني، في تصريحات نقلتها إيران إنترناشيونال، إنه "من الممكن أن يصلي رئيسنا أيضا في البيت الأبيض"، مؤكدا أن "صلاة رئيسي في الكرملين كانت تحمل رسائل مهمة".
الرئيس الإيراني في مسجد موسكو الكبير مع المفتي الشيخ رافيل غينوتدين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الرئيس الإيراني يصلي في مسجد موسكو ويصف الانسجام بين الأديان بأنه سمة من سمات روسيا... صور
أمس, 16:36 GMT
وأضاف: "في اليوم الذي يصبح فيه القادة الأمريكيون بشرًا، يمكن إقامة علاقات".
وأدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، الصلاة في مبنى الكرملين، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.
وقام رئيسي الأربعاء الماضي، بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021، وقال إن "الزيارة تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقويته".
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