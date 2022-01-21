ممثل خامنئي يرد على صلاة رئيسي في الكرملين: من المحتمل أن يصلي أيضا في البيت الأبيض

وقال همداني، في تصريحات نقلتها إيران إنترناشيونال، إنه "من الممكن أن يصلي رئيسنا أيضا في البيت الأبيض"، مؤكدا أن "صلاة رئيسي في الكرملين كانت تحمل رسائل مهمة".وأضاف: "في اليوم الذي يصبح فيه القادة الأمريكيون بشرًا، يمكن إقامة علاقات".وأدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، الصلاة في مبنى الكرملين، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.وقام رئيسي الأربعاء الماضي، بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021، وقال إن "الزيارة تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقويته".
وقام رئيسي الأربعاء الماضي، بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021، وقال إن "الزيارة تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقويته".