مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب
12:58 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
شهد بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران.
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في المناورات في خليج عمان تدربوا على إنقاذ المنكوبين ومكافحة القرصنة البحرية.
وشاركت 14 سفينة حربية وسفينة مساندة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة منها 3 قطع بحرية روسية: طراد "فارياغ" وسفينة "أدميرال تريبوتس" المخصصة لمكافحة غواصات العدو وسفينة المساندة "بوريس بوتوما".
وتضمنت فعاليات المناورات البحرية المشتركة إطلاق قذائف المدفعية على هدف بحري وقيام الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية بحركات تكتيكية، والبحث عن المنكوبين في البحر وإنقاذهم.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
وقام المشاركون في المناورات في المرحلة الختامية بإجراء التمارين حول تفتيش السفينة المشبوهة وتحرير السفينة التي اختطفها القراصنة.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
وستغادر الوحدات الروسية بحر العرب بعد اختتام المناورات المشتركة، متوجهة إلى البحر المتوسط حيث تنضم إلى القطع البحرية الروسية الأخرى أثناء قيامها بتنفيذ التدريب في البحر المتوسط.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 19 يناير 2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 19 يناير 2022