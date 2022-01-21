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مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب
مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب
شهد بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T12:58+0000
2022-01-21T13:26+0000
روسيا
الصين
إيران
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صرحت وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في المناورات في خليج عمان تدربوا على إنقاذ المنكوبين ومكافحة القرصنة البحرية.وشاركت 14 سفينة حربية وسفينة مساندة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة منها 3 قطع بحرية روسية: طراد "فارياغ" وسفينة "أدميرال تريبوتس" المخصصة لمكافحة غواصات العدو وسفينة المساندة "بوريس بوتوما".وتضمنت فعاليات المناورات البحرية المشتركة إطلاق قذائف المدفعية على هدف بحري وقيام الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية بحركات تكتيكية، والبحث عن المنكوبين في البحر وإنقاذهم.وقام المشاركون في المناورات في المرحلة الختامية بإجراء التمارين حول تفتيش السفينة المشبوهة وتحرير السفينة التي اختطفها القراصنة.وستغادر الوحدات الروسية بحر العرب بعد اختتام المناورات المشتركة، متوجهة إلى البحر المتوسط حيث تنضم إلى القطع البحرية الروسية الأخرى أثناء قيامها بتنفيذ التدريب في البحر المتوسط.
الصين
إيران
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روسيا, الصين, إيران

مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب

12:58 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)
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شهد بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران.
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في المناورات في خليج عمان تدربوا على إنقاذ المنكوبين ومكافحة القرصنة البحرية.
وشاركت 14 سفينة حربية وسفينة مساندة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة منها 3 قطع بحرية روسية: طراد "فارياغ" وسفينة "أدميرال تريبوتس" المخصصة لمكافحة غواصات العدو وسفينة المساندة "بوريس بوتوما".
وتضمنت فعاليات المناورات البحرية المشتركة إطلاق قذائف المدفعية على هدف بحري وقيام الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية بحركات تكتيكية، والبحث عن المنكوبين في البحر وإنقاذهم.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)
وقام المشاركون في المناورات في المرحلة الختامية بإجراء التمارين حول تفتيش السفينة المشبوهة وتحرير السفينة التي اختطفها القراصنة.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)
وستغادر الوحدات الروسية بحر العرب بعد اختتام المناورات المشتركة، متوجهة إلى البحر المتوسط حيث تنضم إلى القطع البحرية الروسية الأخرى أثناء قيامها بتنفيذ التدريب في البحر المتوسط.
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 19 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 19 يناير 2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)
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