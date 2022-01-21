https://arabic.sputniknews.com/20220121/نجاة-آبي-أحمد-إثيوبيا-تكشف-عن-مخطط-خطير-كان-مرسوما-بعد-دخول-المتمردين-العاصمة-1056795976.html

نجاة آبي أحمد... إثيوبيا تكشف عن مخطط خطير كان مرسوما بعد دخول المتمردين العاصمة

نجاة آبي أحمد... إثيوبيا تكشف عن مخطط خطير كان مرسوما بعد دخول المتمردين العاصمة

كشف قائد عسكري كبير في الجيش الإثيوبي، عن مخطط خطير كان من المتوقع تنفيذه، حال نجاح الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في دخول العاصمة أديس أبابا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T10:33+0000

2022-01-21T10:33+0000

2022-01-21T10:33+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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وقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أبباو تادسي، إن "أعداء إثيوبيا الداخليين والخارجيين هددوا بشكل مشترك للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، وفقا لموقع فانا المحلي.وجماعة شني هي جماعة مسلحة منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتمثل خطر حقيقيا أمام حكومة آبي أحمد، إلى جانب جبهة تحرير تيغراي.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكنت شرطة أوروميا من ضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين تابعين إلى جماعة شني بهدف إثارة الاضطرابات في العاصمة، في الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدها مع جبهة تحرير تيغراي.وأضاف الجنرال أن "حملة الوحدة الوطنية" التي قادها رئيس الوزراء تمكنت من إنهاء الحرب بإحباط أعداء إثيوبيا وإنقاذ البلاد من التفكيك.وأوضح الجنرال: "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية دخلت هذه الحرب لتدمير إثيوبيا لكنها أدركت بعد المواجهة الأخيرة أن تدمير إثيوبيا أمر مستحيل".واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.لكنّ ضربات عدة شنّتها طائرات بلا طيار استهدفت تيغراي في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 108 مدنيّين على الأقلّ منذ يناير/كانون الثاني، وفق الأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجيش-الإثيوبي-يعلن-رسميا-استعداده-للمرحلة-الثانية-من-الحرب-ضد-جبهة-تيغراي-ويلمح-لدخول-الإقليم-1056794055.html

https://arabic.sputniknews.com/20220114/إثيوبيا-تتهم-جبهة-تيغراي-بمنع-المساعدات-وتقترح-إنشاء-منطقة-عازلة-1056199767.html

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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي