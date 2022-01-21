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https://arabic.sputniknews.com/20220121/نجاة-آبي-أحمد-إثيوبيا-تكشف-عن-مخطط-خطير-كان-مرسوما-بعد-دخول-المتمردين-العاصمة-1056795976.html
نجاة آبي أحمد... إثيوبيا تكشف عن مخطط خطير كان مرسوما بعد دخول المتمردين العاصمة
نجاة آبي أحمد... إثيوبيا تكشف عن مخطط خطير كان مرسوما بعد دخول المتمردين العاصمة
كشف قائد عسكري كبير في الجيش الإثيوبي، عن مخطط خطير كان من المتوقع تنفيذه، حال نجاح الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في دخول العاصمة أديس أبابا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:33+0000
2022-01-21T10:33+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أبباو تادسي، إن "أعداء إثيوبيا الداخليين والخارجيين هددوا بشكل مشترك للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، وفقا لموقع فانا المحلي.وجماعة شني هي جماعة مسلحة منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتمثل خطر حقيقيا أمام حكومة آبي أحمد، إلى جانب جبهة تحرير تيغراي.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكنت شرطة أوروميا من ضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين تابعين إلى جماعة شني بهدف إثارة الاضطرابات في العاصمة، في الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدها مع جبهة تحرير تيغراي.وأضاف الجنرال أن "حملة الوحدة الوطنية" التي قادها رئيس الوزراء تمكنت من إنهاء الحرب بإحباط أعداء إثيوبيا وإنقاذ البلاد من التفكيك.وأوضح الجنرال: "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية دخلت هذه الحرب لتدمير إثيوبيا لكنها أدركت بعد المواجهة الأخيرة أن تدمير إثيوبيا أمر مستحيل".واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.لكنّ ضربات عدة شنّتها طائرات بلا طيار استهدفت تيغراي في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 108 مدنيّين على الأقلّ منذ يناير/كانون الثاني، وفق الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجيش-الإثيوبي-يعلن-رسميا-استعداده-للمرحلة-الثانية-من-الحرب-ضد-جبهة-تيغراي-ويلمح-لدخول-الإقليم-1056794055.html
https://arabic.sputniknews.com/20220114/إثيوبيا-تتهم-جبهة-تيغراي-بمنع-المساعدات-وتقترح-إنشاء-منطقة-عازلة-1056199767.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

نجاة آبي أحمد... إثيوبيا تكشف عن مخطط خطير كان مرسوما بعد دخول المتمردين العاصمة

10:33 GMT 21.01.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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كشف قائد عسكري كبير في الجيش الإثيوبي، عن مخطط خطير كان من المتوقع تنفيذه، حال نجاح الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في دخول العاصمة أديس أبابا.
وقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أبباو تادسي، إن "أعداء إثيوبيا الداخليين والخارجيين هددوا بشكل مشترك للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، وفقا لموقع فانا المحلي.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الجيش الإثيوبي يعلن رسميا استعداده للمرحلة الثانية من الحرب ضد جبهة تيغراي ويلمح لدخول الإقليم
09:59 GMT
وأضاف أن المخطط الذي كان يستهدف تقسيم البلاد وتقويض وجودها، كان يعتمد على تشكيل مرتزقة لدعم جماعة شني الإرهابية وتشكيل حكومة انتقالية وتفويض السلطة، مما يمنح الجماعة فرصة لتحقيق أهدافها السياسية.
وجماعة شني هي جماعة مسلحة منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتمثل خطر حقيقيا أمام حكومة آبي أحمد، إلى جانب جبهة تحرير تيغراي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكنت شرطة أوروميا من ضبط ذخائر أسلحة قبل تسليمها إلى مسلحين تابعين إلى جماعة شني بهدف إثارة الاضطرابات في العاصمة، في الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدها مع جبهة تحرير تيغراي.
وأضاف الجنرال أن "حملة الوحدة الوطنية" التي قادها رئيس الوزراء تمكنت من إنهاء الحرب بإحباط أعداء إثيوبيا وإنقاذ البلاد من التفكيك.
وأوضح الجنرال: "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية دخلت هذه الحرب لتدمير إثيوبيا لكنها أدركت بعد المواجهة الأخيرة أن تدمير إثيوبيا أمر مستحيل".
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
إثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
14 يناير, 14:43 GMT
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.
وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
لكنّ ضربات عدة شنّتها طائرات بلا طيار استهدفت تيغراي في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 108 مدنيّين على الأقلّ منذ يناير/كانون الثاني، وفق الأمم المتحدة.
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