تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220121/هل-تتفقان-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-الضمانات-الأمنية-1056796906.html
هل تتفق روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية؟
هل تتفق روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية؟
21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:49+0000
2022-01-21T10:49+0000
2022-01-21T10:50+0000
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056795546_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_7431c63fbaed84f617cbcd2a1aef9f39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056795546_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6f0ece9f8c1a75a29726c4f2de7e56c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
هل تتفق روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية؟
10:49 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 21.01.2022)