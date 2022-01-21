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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/هل-يستعين-منتخب-الجزائر-بأحد-الرقاة-لفك-النحس-بيان-رسمي-بعد-فيديو-مثير-للجدل-1056802368.html
هل يستعين منتخب الجزائر بأحد الرقاة لفك النحس... بيان رسمي بعد فيديو مثير للجدل
هل يستعين منتخب الجزائر بأحد الرقاة لفك النحس... بيان رسمي بعد فيديو مثير للجدل
أثار مقطع مصور للراقي الجزائري المعروف بابن الشنفرى، يتحدث خلاله عن سبب تعثر منتخب المحاربين في بطولة الأمم الأفريقية جدلا واسعا حول استعانة الخضر بالرقاة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T12:36+0000
2022-01-21T12:42+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وكان الراقي يشير في الفيديو إلى أداء المنتخب الجزائري في مباراتي سيراليون وغينيا اللتين لم يجمع منهما حامل اللقب سوى نقطة واحدة من تعادل سلبي ثم هزيمة، قبل أن يودع البطولة بهزيمة ثانية قاسية أمام أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وتعليقا على الجدل الذي فجره ذلك الفيديو، أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدام (فاف) بيانا ينفي فيه وبشكل قطعي، ما تم تداوله عن طلبه راقيا للتواجد مع المنتخب الوطني في الكاميرون.كما استنكر "فاف" قيام البعض بربط أسمائهم بالخضر، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، في إشارة إلى الراقي.وكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على موقع تويتر "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".وقال قائد الجيش السعيد شنقريحة "سنزيد من دعمنا وتشجيعنا لكم، وستظلون بالنسبة لنا أبطالنا الذين صنعوا الأفراح لكل الشعب الجزائري في كثير من المناسبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220120/أهداف-مباراة-كوت-ديفوار-والجزائر-3-1-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056768566.html
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني

هل يستعين منتخب الجزائر بأحد الرقاة لفك النحس... بيان رسمي بعد فيديو مثير للجدل

12:36 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالمنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أثار مقطع مصور للراقي الجزائري المعروف بابن الشنفرى، يتحدث خلاله عن سبب تعثر منتخب المحاربين في بطولة الأمم الأفريقية جدلا واسعا حول استعانة الخضر بالرقاة لمواجهة ما يقال إنه "نحس" يلازمهم في البطولة.

وفي الفيديو يقول ابن الشنفرى "بعد وفاة الراقي بلحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في مبارياتهم لا يوجد راق آخر يتنقل معهم، وبالرغم من أنني لا أتابع كرة القدم، لكن شاهدت أن المنتخب الوطني يعاني من العين أكثر من السحر، ومستعد للذهاب إلى الكاميرون من أجل فك اللغز".

وكان الراقي يشير في الفيديو إلى أداء المنتخب الجزائري في مباراتي سيراليون وغينيا اللتين لم يجمع منهما حامل اللقب سوى نقطة واحدة من تعادل سلبي ثم هزيمة، قبل أن يودع البطولة بهزيمة ثانية قاسية أمام أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتعليقا على الجدل الذي فجره ذلك الفيديو، أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدام (فاف) بيانا ينفي فيه وبشكل قطعي، ما تم تداوله عن طلبه راقيا للتواجد مع المنتخب الوطني في الكاميرون.
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أمس, 18:28 GMT
كما استنكر "فاف" قيام البعض بربط أسمائهم بالخضر، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، في إشارة إلى الراقي.
وكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على موقع تويتر "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".
وقال قائد الجيش السعيد شنقريحة "سنزيد من دعمنا وتشجيعنا لكم، وستظلون بالنسبة لنا أبطالنا الذين صنعوا الأفراح لكل الشعب الجزائري في كثير من المناسبات".
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