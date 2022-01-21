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https://arabic.sputniknews.com/20220121/هيئة-إنقاذ-الطفولة-مقتل-أكثر-من-60-شخصا-و3-أطفال-إثر-غارات-جوية-في-اليمن-1056804870.html
هيئة إنقاذ الطفولة: مقتل أكثر من 60 شخصا و3 أطفال إثر غارات جوية في اليمن
هيئة إنقاذ الطفولة: مقتل أكثر من 60 شخصا و3 أطفال إثر غارات جوية في اليمن
أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T13:29+0000
2022-01-21T13:29+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية باليمن.ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.وكانت "رويترز""، قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شهود عيان قولهم، إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة باليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.وصرحت مجموعة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، أن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ عند الساعة الواحدة صباحًا وتضررت منه شركة "تيليمن" المملوكة للدولة، التي تديرها الآن جماعة "أنصار الله"، والتي تتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".تشهد اليمن، منذ أواخر عام 2014، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وتشارك فيه الإمارات، من جهة أخرى.وتنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/التحالف-العربي-يشن-غارات-جوية-لـتدمير-قدرات-أنصار-الله-1056773935.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

هيئة إنقاذ الطفولة: مقتل أكثر من 60 شخصا و3 أطفال إثر غارات جوية في اليمن

13:29 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Hani Mohammedدمار اليمن
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Hani Mohammed
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أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن.
وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية باليمن.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وكانت "رويترز""، قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شهود عيان قولهم، إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة باليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
التحالف العربي يشن غارات جوية لـ"تدمير قدرات أنصار الله"
أمس, 21:41 GMT
وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
وصرحت مجموعة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، أن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ عند الساعة الواحدة صباحًا وتضررت منه شركة "تيليمن" المملوكة للدولة، التي تديرها الآن جماعة "أنصار الله"، والتي تتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".
تشهد اليمن، منذ أواخر عام 2014، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وتشارك فيه الإمارات، من جهة أخرى.
وتنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
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