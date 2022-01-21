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https://arabic.sputniknews.com/20220121/واشنطن-تؤكد-التزامها-بمساعدة-شركائها-في-الخليج-لتعزيز-قدراتهم-على-مواجهة-التهديدات-من-اليمن-1056820821.html
واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة شركائها في الخليج لتعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات من اليمن
واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة شركائها في الخليج لتعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات من اليمن
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إدانة بلاده مجددًا هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية والإمارات. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T20:01+0000
2022-01-21T20:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار الإماارت
أخبار السعودية اليوم
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وقال بلينكن، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، إن واشنطن "ملتزمة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية للوقوف لمواجهة التهديدات من اليمن"، مؤكدا على أهمية تخفيف الضرر عن المدنيين.وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-توجه-رسالة-إلى-السعودية-والإمارات-أنتم-أجبن-من-المواجهة-وعويلكم-سيسمعه-كل-العالم-1056809800.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار الإماارت, أخبار السعودية اليوم

واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة شركائها في الخليج لتعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات من اليمن

20:01 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Susan Walshنائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إدانة بلاده مجددًا هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية والإمارات.
وقال بلينكن، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، إن واشنطن "ملتزمة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية للوقوف لمواجهة التهديدات من اليمن"، مؤكدا على أهمية تخفيف الضرر عن المدنيين.
وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"أنصار الله" توجه رسالة إلى السعودية والإمارات: أنتم أجبن من المواجهة وعويلكم سيسمعه كل العالم
14:54 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.
حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
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