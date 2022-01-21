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واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن
واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بمساعدة شركائها الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات من الأراضي اليمنية. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T21:38+0000
2022-01-21T21:38+0000
اليمن
أنصار الله
وزير الخارجية الأمريكي
الأمير فيصل بن فرحان
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما أفاد به بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".وأضاف: "أدان الوزير هجوم الحوثيين في 17 يناير / كانون الثاني على كل من السعودية والإمارات، والذي استهدف مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين".وجدد الوزير بلينكين "التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة وشدد على أهمية التخفيف من الضرر الواقع على المدنيين".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
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اليمن, أنصار الله, وزير الخارجية الأمريكي, الأمير فيصل بن فرحان, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

واشنطن: ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن

21:38 GMT 21.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بمساعدة شركائها الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات من الأراضي اليمنية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما أفاد به بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.
وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".
وأضاف: "أدان الوزير هجوم الحوثيين في 17 يناير / كانون الثاني على كل من السعودية والإمارات، والذي استهدف مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين".
وجدد الوزير بلينكين "التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة وشدد على أهمية التخفيف من الضرر الواقع على المدنيين".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
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