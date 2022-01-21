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وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"

وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"

أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، ‏لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T16:03+0000

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وقال فياض في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن "الصفقة مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".وتابع الوزير اللبناني، مشيرا إلى أن "وفدا أردنيا سيوقع الاتفاق في بيروت، يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبل التوجه إلى دمشق، حيث من المقرر أن يوقع مسؤولون أردنيون ولبنانيون اتفاق عبور مع سوريا".ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الأردن في الوقت الذي يكافح فيه لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية، مع انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة.كما تجري الحكومة اللبنانية محادثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لوكالة "فرانس برس" إن "بيروت والقاهرة تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية حتى يتسنى للجانبين توقيع اتفاق بحلول الربيع".وكان لبنان يستورد زيت الوقود من العراق لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الأشهر الأخيرة.وأضاف فياض أن لبنان يأمل من خلال استيراد الكهرباء الأردنية والوقود العراقي والغاز المصري زيادة إنتاج الكهرباء إلى 8 وإلى 10 ساعات يوميا في الأشهر المقبلة.وأشار إلى أن "بلاده حصلت على 300 مليون دولار مبدئيا من البنك الدولي، ويعمل على تأمين 100 مليون دولار إضافية".

https://arabic.sputniknews.com/20220119/لبنان-يتزود-بنفط-العراق-وغاز-مصر-وكهرباء-الأردن-لرفع-ساعات-التغذية-إلى-12-1056707691.html

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