تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220121/وزير-الطاقة-اللبناني-يكشف-تفاصيل-صفقة-توريد-الكهرباء-من-الأردن-عبر-سوريا-مهمة-بالدرجة-الأولى-1056813661.html
وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"
وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"
أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، ‏لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:03+0000
2022-01-21T16:03+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049561719_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_2581981f10195a8baee480d07b72fd95.jpg
وقال فياض في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن "الصفقة مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".وتابع الوزير اللبناني، مشيرا إلى أن "وفدا أردنيا سيوقع الاتفاق في بيروت، يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبل التوجه إلى دمشق، حيث من المقرر أن يوقع مسؤولون أردنيون ولبنانيون اتفاق عبور مع سوريا".ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الأردن في الوقت الذي يكافح فيه لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية، مع انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة.كما تجري الحكومة اللبنانية محادثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لوكالة "فرانس برس" إن "بيروت والقاهرة تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية حتى يتسنى للجانبين توقيع اتفاق بحلول الربيع".وكان لبنان يستورد زيت الوقود من العراق لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الأشهر الأخيرة.وأضاف فياض أن لبنان يأمل من خلال استيراد الكهرباء الأردنية والوقود العراقي والغاز المصري زيادة إنتاج الكهرباء إلى 8 وإلى 10 ساعات يوميا في الأشهر المقبلة.وأشار إلى أن "بلاده حصلت على 300 مليون دولار مبدئيا من البنك الدولي، ويعمل على تأمين 100 مليون دولار إضافية".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/لبنان-يتزود-بنفط-العراق-وغاز-مصر-وكهرباء-الأردن-لرفع-ساعات-التغذية-إلى-12-1056707691.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049561719_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_578d1edfc38c05a2a49c643fdde1543a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان

وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"

16:03 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / DYLAN COLLINSأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021
© AFP 2021 / DYLAN COLLINS
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الأردن الأسبوع المقبل، ‏لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏
وقال فياض في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن "الصفقة مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".
وتابع الوزير اللبناني، مشيرا إلى أن "وفدا أردنيا سيوقع الاتفاق في بيروت، يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبل التوجه إلى دمشق، حيث من المقرر أن يوقع مسؤولون أردنيون ولبنانيون اتفاق عبور مع سوريا".
وأشار إلى أن "الصفقة ستزود لبنان بما يصل إلى 250 ميغاوات من الكهرباء نهارا، و150 ميغاوات ليلا، أي ما يعادل ساعتين إضافيتين من الكهرباء".
ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الأردن في الوقت الذي يكافح فيه لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية، مع انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة.
كما تجري الحكومة اللبنانية محادثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.
وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لوكالة "فرانس برس" إن "بيروت والقاهرة تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية حتى يتسنى للجانبين توقيع اتفاق بحلول الربيع".
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
لبنان يتزود بنفط العراق وغاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية إلى 12
19 يناير, 19:21 GMT
وكان لبنان يستورد زيت الوقود من العراق لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الأشهر الأخيرة.
وأضاف فياض أن لبنان يأمل من خلال استيراد الكهرباء الأردنية والوقود العراقي والغاز المصري زيادة إنتاج الكهرباء إلى 8 وإلى 10 ساعات يوميا في الأشهر المقبلة.
ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أن "استيراد الكهرباء من الأردن سيكلف نحو 200 مليون دولار سنويا، فيما يكلف استيراد الغاز من مصر نفس المبلغ تقريبا".
وأشار إلى أن "بلاده حصلت على 300 مليون دولار مبدئيا من البنك الدولي، ويعمل على تأمين 100 مليون دولار إضافية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية