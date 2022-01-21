https://arabic.sputniknews.com/20220121/وزير-المال-السعودي-إصلاحات-الدول-الهيكلية-تساعدها-في-تمويل-الإنفاق-الحالي-ومواجهة-الأزمات-القادمة-1056810119.html

وزير المال السعودي: إصلاحات الدول الهيكلية تساعدها في تمويل الإنفاق الحالي ومواجهة الأزمات القادمة

وزير المال السعودي: إصلاحات الدول الهيكلية تساعدها في تمويل الإنفاق الحالي ومواجهة الأزمات القادمة

أكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أن ‏الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدول لن تساعدها في ‏تمويل الإنفاق الحالي فقط، وإنما لمواجهة الأزمات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T15:02+0000

2022-01-21T15:02+0000

2022-01-21T15:02+0000

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وناشد خلال مشاركته في جلسة حوارية حول "بناء الاستعداد للمستقبل" في منتدى دافوس الاقتصادي، الحكومات بتخصيص مبالغ لمواجهة المخاطر، وإدارة الأزمات التي تواجه العالم.من ناحية أخرى، أشار وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إلى أن "مجموعة العشرين قدمت الدعم السريع للدول المنخفضة الدخل، واستطعنا تطوير لقاحات بسرعة لمواجهة الجائحة، مقارنة بالأزمات الصحية السابقة التي كانت تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات لتطوير لقاح مضاد لـ(كوفيد-19)".واعتبر أن "جائحة فيروس "كورونا" المستجد أظهرت أننا لن نكون بمأمن ما لم يكن الجميع في مأمن".وأوضح أن "مجموعة العشرين تشكل 80 بالمئة من العالم، وتعمل مع البنك وصندوق النقد الدوليين على وضع ومتابعة السياسات لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم ولضمان الاستقرار المالي".وطالب وزير المال السعودي، محمد الجدعان، بضمان أمن الطاقة حتى لا يكون هناك مخاطر عند الانتقال للطاقة الخضراء.وكان المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أعلن عن تأجيل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمليارديرات والمديرين التنفيذيين، الذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.وقال في بيان له إنه بدلا من ذلك، يجري سلسلة رئيسية من جلسات "حالة العالم" التي تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم".

https://arabic.sputniknews.com/20211020/وزير-المالية-السعودي-انخفاض-أسعار-النفط-من-شأنه-أن-يشل-الاستثمارات-1050491727.html

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