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https://arabic.sputniknews.com/20220121/وفد-من-طالبان-يزور-النرويج-لإجراء-محادثات-بشأن-الأزمة-الإنسانية-1056807940.html
وفد من طالبان يزور النرويج لإجراء محادثات بشأن الأزمة الإنسانية
وفد من طالبان يزور النرويج لإجراء محادثات بشأن الأزمة الإنسانية
قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، إن ممثلي حركة طالبان الأفغانية سيصلون إلى النرويج، يوم الأحد، لإجراء محادثات تستمر لثلاثة أيام لبحث كيفية تخفيف... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T14:32+0000
2022-01-21T14:33+0000
العالم
النرويج
طالبان
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وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هوتفيلد، في بيان: "لا تضفي هذه الاجتماعات شرعية على طالبان أو تمثل اعترافا بها لكن يتعين علينا أن نتحدث مع السلطات الفعلية في البلاد"، وأضافت: "لا يمكن أن نسمح أن يفضي الوضع السياسي إلى كارثة إنسانية أكبر".وسيلتقي ممثلو طالبان مع المسؤولين النرويجيين إلى جانب دبلوماسيين من عدة دول أخرى في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني.وقالت وزارة الخارجية النرويجية: "ستُعقد اجتماعات بين وفد طالبان وشخصيات أفغانية أخرى من خلفيات متنوعة ومن بين ذلك قيادات نسائية وصحفيون، وأفراد يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات تعمل في التصدي لقضايا إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية".هذا وانزلق ملايين الأفغان إلى براثن الفقر منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، مما أدى لتوقف برامج المساعدات وتدهور الأمن الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/بعد-عودة-بعثته-الدبلوماسية-إلى-أفغانستان-هل-اعترف-الاتحاد-الأوروبي-بـطالبان-كأمر-واقع-1056806033.html
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العالم, النرويج, طالبان

وفد من طالبان يزور النرويج لإجراء محادثات بشأن الأزمة الإنسانية

14:32 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 21.01.2022)
© AFP 2021 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
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قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، إن ممثلي حركة طالبان الأفغانية سيصلون إلى النرويج، يوم الأحد، لإجراء محادثات تستمر لثلاثة أيام لبحث كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هوتفيلد، في بيان: "لا تضفي هذه الاجتماعات شرعية على طالبان أو تمثل اعترافا بها لكن يتعين علينا أن نتحدث مع السلطات الفعلية في البلاد"، وأضافت: "لا يمكن أن نسمح أن يفضي الوضع السياسي إلى كارثة إنسانية أكبر".
وسيلتقي ممثلو طالبان مع المسؤولين النرويجيين إلى جانب دبلوماسيين من عدة دول أخرى في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني.
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، هل إعترف الإتحاد الاوروبي بطالبان كأمر واقع؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان... هل اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"طالبان" كأمر واقع
13:58 GMT
وقالت وزارة الخارجية النرويجية: "ستُعقد اجتماعات بين وفد طالبان وشخصيات أفغانية أخرى من خلفيات متنوعة ومن بين ذلك قيادات نسائية وصحفيون، وأفراد يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات تعمل في التصدي لقضايا إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية".
هذا وانزلق ملايين الأفغان إلى براثن الفقر منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، مما أدى لتوقف برامج المساعدات وتدهور الأمن الغذائي.
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