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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/يبقى-الكبير-كبيرا-الرئيس-الجزائري-يعلق-على-الهزيمة-القاسية-من-كوت-ديفوار-1056776560.html
"يبقى الكبير كبيرا"... الرئيس الجزائري يعلق على الهزيمة القاسية من كوت ديفوار
"يبقى الكبير كبيرا"... الرئيس الجزائري يعلق على الهزيمة القاسية من كوت ديفوار
علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الخروج المبكر لمنتخب بلاده، حامل لقب كأس أمم أفريقيا بكرة القدم، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:32+0000
2022-01-21T06:32+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
العالم العربي
رياضة
الجزائر
منتخب الجزائر الوطني
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وقال تبون عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن "هذا هو منطق كرة القدم".وأضاف "يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا". كما تمنى الرئيس الجزائري حظا أوفر لمنتخب بلاده في المباريات القادمة.وكان المنتخب الجزائري قد تعرض لهزيمة قاسية، على يد منتخب كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.ثلاثية المنتخب الإيفواري وقع عليها فرانك كيسييه في الدقيقة (23)، وإبراهيم سنجاري (39)، ونيكولاس بيبي (54)، فيما سجل سفيان دبكة هدف المحاربين في الدقيقة 74.وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.
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العالم العربي, رياضة, الجزائر, منتخب الجزائر الوطني

"يبقى الكبير كبيرا"... الرئيس الجزائري يعلق على الهزيمة القاسية من كوت ديفوار

06:32 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الخروج المبكر لمنتخب بلاده، حامل لقب كأس أمم أفريقيا بكرة القدم، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج مساء الخميس.
وقال تبون عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن "هذا هو منطق كرة القدم".
وأضاف "يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا".
كما تمنى الرئيس الجزائري حظا أوفر لمنتخب بلاده في المباريات القادمة.
وكان المنتخب الجزائري قد تعرض لهزيمة قاسية، على يد منتخب كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.
ثلاثية المنتخب الإيفواري وقع عليها فرانك كيسييه في الدقيقة (23)، وإبراهيم سنجاري (39)، ونيكولاس بيبي (54)، فيما سجل سفيان دبكة هدف المحاربين في الدقيقة 74.
وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.
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