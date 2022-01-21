بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
"يبقى الكبير كبيرا"... الرئيس الجزائري يعلق على الهزيمة القاسية من كوت ديفوار
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الخروج المبكر لمنتخب بلاده، حامل لقب كأس أمم أفريقيا بكرة القدم، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج مساء الخميس.
وقال تبون عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن "هذا هو منطق كرة القدم".
هذا هو منطق كرة القدم..يبقى الكبير كبيرًا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدًا..حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله.— عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 20, 2022
وأضاف "يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا".
كما تمنى الرئيس الجزائري حظا أوفر لمنتخب بلاده في المباريات القادمة.
وكان المنتخب الجزائري قد تعرض لهزيمة قاسية، على يد منتخب كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.
📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇨🇮 3-1 🇩🇿— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022
The Elephants edge the Desert Foxes to top group E with 7 points. 🔝#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CIVALG | @Football2Gether pic.twitter.com/y4PFnRT7Ez
ثلاثية المنتخب الإيفواري وقع عليها فرانك كيسييه في الدقيقة (23)، وإبراهيم سنجاري (39)، ونيكولاس بيبي (54)، فيما سجل سفيان دبكة هدف المحاربين في الدقيقة 74.
وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.
وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.