تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220121/-شوبرا-وزوجها-جوناس-يرزقان-بأول-أطفالهما-من-امرأة-أخرى-1056820971.html
شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى
شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى
أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اليوم الجمعة، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، بأول أطفالهما.‏ 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T20:04+0000
2022-01-21T20:04+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056820798_0:0:1779:1001_1920x0_80_0_0_4fd91629fc7076c2037eb98e1bab5270.jpg
وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة".وأردفت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".وتزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.يشار إلى أن كيم كارداشيان أنجبت ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.وقررت كيم كارداشيان اللجوء إلى الأم البديلة بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056820798_138:0:1779:1231_1920x0_80_0_0_342bf0e4519a164a27e2ed86771838a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى

20:04 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / BEN STANSALLالممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي، نيك جوناس
الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي، نيك جوناس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي، نيك جوناس
© AFP 2021 / BEN STANSALL
تابعنا عبر
أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اليوم الجمعة، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، بأول أطفالهما.‏
وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة".
وأردفت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".
وتزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.
يشار إلى أن كيم كارداشيان أنجبت ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.
وقررت كيم كارداشيان اللجوء إلى الأم البديلة بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية