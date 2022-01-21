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https://arabic.sputniknews.com/20220121/-شوبرا-وزوجها-جوناس-يرزقان-بأول-أطفالهما-من-امرأة-أخرى-1056820971.html
شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى
شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى
أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اليوم الجمعة، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكي، نيك جوناس، بأول أطفالهما. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T20:04+0000
2022-01-21T20:04+0000
2022-01-21T20:04+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة".وأردفت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".وتزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.يشار إلى أن كيم كارداشيان أنجبت ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.وقررت كيم كارداشيان اللجوء إلى الأم البديلة بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
شوبرا وزوجها جوناس يرزقان بأول أطفالهما... من امرأة أخرى
أعلنت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اليوم الجمعة، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكي، نيك جوناس، بأول أطفالهما.
وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة".
وأردفت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".
وتزوجت
بريانكا شوبرا ونيك جوناس
في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.
يشار إلى أن كيم كارداشيان أنجبت ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.
وقررت كيم كارداشيان اللجوء إلى الأم البديلة بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.