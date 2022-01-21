https://arabic.sputniknews.com/20220121/29-سنة-دون-أي-مكسب-ميدو-يفتح-النار-على-الإعلام-الجزائري-بسبب-منتخب-بلادهم-1056803865.html

29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم

29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم

فتح المصري أحمد حسام ميدو، مهاجم توتنهام السابق، النار على الإعلام الجزائري بسبب تعامله مع خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا بطريقة وصفها... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T13:00+0000

2022-01-21T13:00+0000

2022-01-21T13:02+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب الجزائر الوطني

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ونشر الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عبد الجواد، تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الخميس، أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري، مع الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.وكتب عبد الجواد: "بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة".وتابع ميدو: "آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بالإشادة".وكان ميدو قد أثار الجدل بعدما خرج بتصريحات بأنه اتفق مع الكاميروني صامويل إيتو، على التعادل في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا 2004، للتأهل على حساب الجزائر. ولكن العديد من نجوم المنتخب المصري، وأبرزهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن نفى ذلك، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن أبدا في صالح الفراعنة في ذلك الوقت، وأن مصر كان لا بديل لها غير الفوز للصعود لدور الـ 16، والدليل على ذلك خروج المنتخب المصري من البطولة بعد التعادل، حسب قوله.

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رياضة, منتخب الجزائر الوطني