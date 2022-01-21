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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/29-سنة-دون-أي-مكسب-ميدو-يفتح-النار-على-الإعلام-الجزائري-بسبب-منتخب-بلادهم-1056803865.html
29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم
29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم
فتح المصري أحمد حسام ميدو، مهاجم توتنهام السابق، النار على الإعلام الجزائري بسبب تعامله مع خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا بطريقة وصفها... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T13:00+0000
2022-01-21T13:02+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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ونشر الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عبد الجواد، تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الخميس، أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري، مع الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.وكتب عبد الجواد: "بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة".وتابع ميدو: "آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بالإشادة".وكان ميدو قد أثار الجدل بعدما خرج بتصريحات بأنه اتفق مع الكاميروني صامويل إيتو، على التعادل في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا 2004، للتأهل على حساب الجزائر. ولكن العديد من نجوم المنتخب المصري، وأبرزهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن نفى ذلك، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن أبدا في صالح الفراعنة في ذلك الوقت، وأن مصر كان لا بديل لها غير الفوز للصعود لدور الـ 16، والدليل على ذلك خروج المنتخب المصري من البطولة بعد التعادل، حسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/أهداف-مباراة-كوت-ديفوار-والجزائر-3-1-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056768566.html
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني

29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم

13:00 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 21.01.2022)
© Photo / Alwehda Clubميدو
ميدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Photo / Alwehda Club
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فتح المصري أحمد حسام ميدو، مهاجم توتنهام السابق، النار على الإعلام الجزائري بسبب تعامله مع خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا بطريقة وصفها بـ"التدليس".
ونشر الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عبد الجواد، تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الخميس، أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري، مع الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
وكتب عبد الجواد: "بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة".

إلا أن ميدو لم تعجبه إشادة عبد الجواد، ورد عليه، قائلا: "ولا يدرس ولا حاجة.. تضليل للشعب الجزائري، دور الإعلام نقل الحقيقة وليس التدليس".

وتابع ميدو: "آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بالإشادة".
وكان ميدو قد أثار الجدل بعدما خرج بتصريحات بأنه اتفق مع الكاميروني صامويل إيتو، على التعادل في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا 2004، للتأهل على حساب الجزائر.
ولكن العديد من نجوم المنتخب المصري، وأبرزهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن نفى ذلك، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن أبدا في صالح الفراعنة في ذلك الوقت، وأن مصر كان لا بديل لها غير الفوز للصعود لدور الـ 16، والدليل على ذلك خروج المنتخب المصري من البطولة بعد التعادل، حسب قوله.
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