29 سنة دون أي مكسب... ميدو يفتح النار على الإعلام الجزائري بسبب منتخب بلادهم

ونشر الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عبد الجواد، تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الخميس، أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري، مع الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.وكتب عبد الجواد: "بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة".وتابع ميدو: "آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بالإشادة".وكان ميدو قد أثار الجدل بعدما خرج بتصريحات بأنه اتفق مع الكاميروني صامويل إيتو، على التعادل في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا 2004، للتأهل على حساب الجزائر. ولكن العديد من نجوم المنتخب المصري، وأبرزهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن نفى ذلك، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن أبدا في صالح الفراعنة في ذلك الوقت، وأن مصر كان لا بديل لها غير الفوز للصعود لدور الـ 16، والدليل على ذلك خروج المنتخب المصري من البطولة بعد التعادل، حسب قوله.
وكتب عبد الجواد: "بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة".
إلا أن ميدو لم تعجبه إشادة عبد الجواد، ورد عليه، قائلا: "ولا يدرس ولا حاجة.. تضليل للشعب الجزائري، دور الإعلام نقل الحقيقة وليس التدليس".
وتابع ميدو: "آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بالإشادة".
وكان ميدو قد أثار الجدل بعدما خرج بتصريحات بأنه اتفق مع الكاميروني صامويل إيتو، على التعادل في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا 2004، للتأهل على حساب الجزائر.
ولكن العديد من نجوم المنتخب المصري، وأبرزهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن نفى ذلك، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن أبدا في صالح الفراعنة في ذلك الوقت، وأن مصر كان لا بديل لها غير الفوز للصعود لدور الـ 16، والدليل على ذلك خروج المنتخب المصري من البطولة بعد التعادل، حسب قوله.