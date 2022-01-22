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https://arabic.sputniknews.com/20220122/ألمانيا-تعلن-عن-مساعدة-بـ-100-مليون-يورو-لتونس-1056848826.html
ألمانيا تعلن عن مساعدة بـ 100 مليون يورو لتونس
ألمانيا تعلن عن مساعدة بـ 100 مليون يورو لتونس
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ"العودة إلى... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:31+0000
2022-01-22T16:31+0000
أخبار تونس اليوم
قرض
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جاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروغل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب "فرانس برس"، اليوم السبت.وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.وأشار الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإليزيه-تونس-تلتزم-باحترام-الحريات-1056841266.html
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أخبار تونس اليوم, قرض

ألمانيا تعلن عن مساعدة بـ 100 مليون يورو لتونس

16:31 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ"العودة إلى النظام الدستوري".
جاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروغل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب "فرانس برس"، اليوم السبت.
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الإليزيه: تونس تلتزم باحترام الحريات
13:31 GMT
وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.
وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.
وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.
وأشار الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".
وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
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