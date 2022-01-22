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https://arabic.sputniknews.com/20220122/أمريكا-تكشف-كيف-اختبأت-قواتها-في-الإمارات-أثناء-سقوط-صواريخ-الحوثي-1056832962.html
أمريكا تكشف كيف اختبأت قواتها في الإمارات أثناء سقوط صواريخ الحوثي
أمريكا تكشف كيف اختبأت قواتها في الإمارات أثناء سقوط صواريخ الحوثي
كشفت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، كيف احتمت القوات الأمريكية في الإمارات، يوم الاثنين الماضي، أثناء الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T10:13+0000
2022-01-22T10:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، في بيان نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إن "القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي كانت في حالة تأهب قصوى الساعة 9:01 مساء بالتوقيت المحلي لحوالي 30 دقيقة، بناء على تهديد محتمل"، مؤكدا أن "حالة التأهب اشتملت إمكانية استخدام الطيارين مخابئ محصنة".وأكد أن "كل شيء تم بمهنية وانضباط"، مضيفا أنه "في الساعة 9:27 مساء تم توجيه الطيارين بأن تكون معدات الحماية متاحة في غضون 5 دقائق، واستمر ذلك لمدة 24 ساعة".وأدان مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد 3 المسيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/البحرين-تدعو-إلى-موقف-دولي-حازم-من-أنصار-الله-وما-ترتكبه-من-اعتداءات-وممارسات-إجرامية-1056826035.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أمريكا تكشف كيف اختبأت قواتها في الإمارات أثناء سقوط صواريخ الحوثي

10:13 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Ben Jobالجيش الإماراتي - طائرات "ميراج 2000" و"إف-16" التابعة لقوات الطيران الإماراتية خلال المناورات المشتركة مع القوات الفرنسية في صحراء أبو ظبي
الجيش الإماراتي - طائرات ميراج 2000 وإف-16 التابعة لقوات الطيران الإماراتية خلال المناورات المشتركة مع القوات الفرنسية في صحراء أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Ben Job
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كشفت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، كيف احتمت القوات الأمريكية في الإمارات، يوم الاثنين الماضي، أثناء الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، في بيان نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إن "القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي كانت في حالة تأهب قصوى الساعة 9:01 مساء بالتوقيت المحلي لحوالي 30 دقيقة، بناء على تهديد محتمل"، مؤكدا أن "حالة التأهب اشتملت إمكانية استخدام الطيارين مخابئ محصنة".
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
البحرين تدعو إلى موقف دولي حازم من "أنصار الله" وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية
06:21 GMT
وأكد أن "كل شيء تم بمهنية وانضباط"، مضيفا أنه "في الساعة 9:27 مساء تم توجيه الطيارين بأن تكون معدات الحماية متاحة في غضون 5 دقائق، واستمر ذلك لمدة 24 ساعة".
وأدان مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.
وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد 3 المسيرة".
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