https://arabic.sputniknews.com/20220122/أنثى-ببغاء-ذكية-تقلد-نغمة-هاتف-الآيفون--فيديو-1056831806.html

أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون .. فيديو

أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون .. فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الببغاء غوتشي، وهي تستعرض موهبتها غير المتوقعة من خلال تقليدها نغمة رنين هاتف الآيفون المنتشرة في كل مكان. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T09:50+0000

2022-01-22T09:50+0000

2022-01-22T09:53+0000

العالم

نادي الفيديو

ببغاء

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وإضافة لموهبة غوتشي المميزة بتقليدها لتلك النغمة، يعود هذا التفاعل الكبير مع الفيديو أيضا إلى مهارة تلك الببغاء الذكية في إخفاء كونها مصدر الصوت حيث توحي للآخر من خلال بعض الحركات الخادعة أن الصوت يأتي من مكان آخر.وبحسب موقع "unilad" البريطاني، غوتشي هو ببغاء من نوع Eclectus، أحد أكثر أنواع الببغاوات شيوعًا التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة، والتي نشأت في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وحتى أجزاء من شمال شرق أستراليا.ويعرف هذا الببغاء بالاختلاف الشديد في المظهر بين الذكور والإناث، حيث يظهر الذكور بريش أخضر، في حين تكتسب الإناث مثل غوتشي ريشا أحمر وأرجوانيا ساطعا.وتشتهر الببغاوات بقدراتها على المحاكاة، في حين أن الطيور الأخرى قادرة على نسخ الكلام البشري، حيث أن الببغاوات هي الأكثر مهارة في ذلك والتي يعتقد أنها تأتي من جزء إضافي من "نظام الأغاني" الموجود في جميع الطيور.ووفقا لـ Mental Floss، فإن الببغاوات هي حيوانات اجتماعية من المحتمل أن تنسخ كلام الإنسان في محاولة لتلائم رفاقها من البشر، ويُعتقد أن البعض قادر حتى على تعلم معاني كلمات معينة، حيث تمتد مفرداتها أحيانا إلى مئات الكلمات.وأصبحت نغمة رنين iPhone الخاصة بـ غوتشي، تستخدم في حالات المزاح حيث يتدافع الناس للتحقق من هواتفهم عند سماع موهبة غوتشي المخادعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211003/ببغاء-ياباني-يضحك-بسبب-وبدون-سبب-فيديو-1050327716.html

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العالم, نادي الفيديو, ببغاء