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https://arabic.sputniknews.com/20220122/أنثى-ببغاء-ذكية-تقلد-نغمة-هاتف-الآيفون--فيديو-1056831806.html
أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون .. فيديو
أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون .. فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الببغاء غوتشي، وهي تستعرض موهبتها غير المتوقعة من خلال تقليدها نغمة رنين هاتف الآيفون المنتشرة في كل مكان. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T09:50+0000
2022-01-22T09:53+0000
العالم
نادي الفيديو
ببغاء
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وإضافة لموهبة غوتشي المميزة بتقليدها لتلك النغمة، يعود هذا التفاعل الكبير مع الفيديو أيضا إلى مهارة تلك الببغاء الذكية في إخفاء كونها مصدر الصوت حيث توحي للآخر من خلال بعض الحركات الخادعة أن الصوت يأتي من مكان آخر.وبحسب موقع "unilad" البريطاني، غوتشي هو ببغاء من نوع Eclectus، أحد أكثر أنواع الببغاوات شيوعًا التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة، والتي نشأت في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وحتى أجزاء من شمال شرق أستراليا.ويعرف هذا الببغاء بالاختلاف الشديد في المظهر بين الذكور والإناث، حيث يظهر الذكور بريش أخضر، في حين تكتسب الإناث مثل غوتشي ريشا أحمر وأرجوانيا ساطعا.وتشتهر الببغاوات بقدراتها على المحاكاة، في حين أن الطيور الأخرى قادرة على نسخ الكلام البشري، حيث أن الببغاوات هي الأكثر مهارة في ذلك والتي يعتقد أنها تأتي من جزء إضافي من "نظام الأغاني" الموجود في جميع الطيور.ووفقا لـ Mental Floss، فإن الببغاوات هي حيوانات اجتماعية من المحتمل أن تنسخ كلام الإنسان في محاولة لتلائم رفاقها من البشر، ويُعتقد أن البعض قادر حتى على تعلم معاني كلمات معينة، حيث تمتد مفرداتها أحيانا إلى مئات الكلمات.وأصبحت نغمة رنين iPhone الخاصة بـ غوتشي، تستخدم في حالات المزاح حيث يتدافع الناس للتحقق من هواتفهم عند سماع موهبة غوتشي المخادعة.
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العالم, نادي الفيديو, ببغاء

أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون .. فيديو

09:50 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Sergey Malgavkoببغاء
ببغاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الببغاء غوتشي، وهي تستعرض موهبتها غير المتوقعة من خلال تقليدها نغمة رنين هاتف الآيفون المنتشرة في كل مكان.
وإضافة لموهبة غوتشي المميزة بتقليدها لتلك النغمة، يعود هذا التفاعل الكبير مع الفيديو أيضا إلى مهارة تلك الببغاء الذكية في إخفاء كونها مصدر الصوت حيث توحي للآخر من خلال بعض الحركات الخادعة أن الصوت يأتي من مكان آخر.
وبحسب موقع "unilad" البريطاني، غوتشي هو ببغاء من نوع Eclectus، أحد أكثر أنواع الببغاوات شيوعًا التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة، والتي نشأت في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وحتى أجزاء من شمال شرق أستراليا.
ويعرف هذا الببغاء بالاختلاف الشديد في المظهر بين الذكور والإناث، حيث يظهر الذكور بريش أخضر، في حين تكتسب الإناث مثل غوتشي ريشا أحمر وأرجوانيا ساطعا.
وتشتهر الببغاوات بقدراتها على المحاكاة، في حين أن الطيور الأخرى قادرة على نسخ الكلام البشري، حيث أن الببغاوات هي الأكثر مهارة في ذلك والتي يعتقد أنها تأتي من جزء إضافي من "نظام الأغاني" الموجود في جميع الطيور.
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ووفقا لـ Mental Floss، فإن الببغاوات هي حيوانات اجتماعية من المحتمل أن تنسخ كلام الإنسان في محاولة لتلائم رفاقها من البشر، ويُعتقد أن البعض قادر حتى على تعلم معاني كلمات معينة، حيث تمتد مفرداتها أحيانا إلى مئات الكلمات.
وأصبحت نغمة رنين iPhone الخاصة بـ غوتشي، تستخدم في حالات المزاح حيث يتدافع الناس للتحقق من هواتفهم عند سماع موهبة غوتشي المخادعة.
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