تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-120-من-القوات-الحكومية-في-معارك-بمحافظة-شبوة-اليمنية-1056852775.html
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 120 من القوات الحكومية في معارك بمحافظة شبوة اليمنية
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 120 من القوات الحكومية في معارك بمحافظة شبوة اليمنية
أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" الحوثيين مقتل وإصابة 120 عنصرا من قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة اليمنية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T18:42+0000
2022-01-22T18:42+0000
العالم العربي
اليمن
أنصار الله
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/82/1042528279_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b42f926da8e4ab91ee4efba6a013fe38.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة وتم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".وأضاف أنه "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وسقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/التحالف-العربي-يعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-واسعة-لشل-قدرات-أنصار-الله-في-عدد-من-المحافظات-اليمنية-1056728196.html
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/82/1042528279_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32ead694a269866df755161f603bcb2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 120 من القوات الحكومية في معارك بمحافظة شبوة اليمنية

18:42 GMT 22.01.2022
© REUTERS / FAWAZ SALMANالهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
تابعنا عبر
أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" الحوثيين مقتل وإصابة 120 عنصرا من قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة وتم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".

وأضاف أنه "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وسقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات "أنصار الله" في عدد من المحافظات اليمنية
20 يناير, 10:19 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية