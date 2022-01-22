"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 120 من القوات الحكومية في معارك بمحافظة شبوة اليمنية

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة وتم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".وأضاف أنه "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وسقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" الحوثيين مقتل وإصابة 120 عنصرا من قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة وتم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".
وأضاف أنه "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وسقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.